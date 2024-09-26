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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

На телевидении и радио будет запрещено рекламировать скидки и цены на пиво и вино

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Бокал вина. Иллюстративное фото
Бокал вина. Иллюстративное фото Фото: vvoe/Shutterstock

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ, которые предусматривают запрет на рекламу цен и скидок на пиво и вино на телевидении и радио.

Ранее запрет на рекламу относился ко всем алкогольным напиткам, за исключением пива и вина.

Как отмечает разработавшее законопроект Министерство здравоохранения, чрезмерное употребление алкоголя является одним из основных факторов, который негативно влияет на здоровье населения.

Негативное влияние рекламы алкоголя на потребление алкогольной продукции в обществе, особенно среди молодежи, широко изучено и доказано - она способствует приобщению к алкоголю и увеличивает потребление алкоголя среди молодых людей, которые уже употребляют алкоголь, подчеркивает Минздрав.

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам уже поддержала в третьем чтении также поправки к закону об обороте алкогольных напитков, которые предусматривают ограничения на рекламу и маркетинг цен и скидок на алкогольные напитки не только на телевидении и радио, но и в интернете, кинотеатрах, печатных материалах для потребителей и др. В настоящее время поправки согласовываются с Европейской комиссией.

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