ASUS представляет новый Zenbook S 14 (UX5406) с технологиями искусственного интеллекта

В основе аппаратной конфигурации ноутбука Zenbook S 14 – новейший процессор Intel® Core™ Ultra 9 (Серия 2) с нейронным процессором производительностью до 48 TOPS и графикой Intel Arc™. Изящный корпус устройства выполнен на высокоточном станке с ЧПУ, что позволило интегрировать в систему ультратонкую испарительную камеру для максимально эффективного и тихого охлаждения. При термопакете процессора до 28 Вт[i] отведение тепла производится почти бесшумно. Продуманные функции для максимально удобного взаимодействия с устройством включают специальную клавишу для вызова ИИ-ассистента Copilot и большой тачпад с увеличенным по высоте соотношением сторон 16:10, поддерживающий управление при помощи жестов.

Великолепный дисплей ASUS Lumina OLED предлагает разрешение 3K и частоту обновления 120 Гц, а мощная аудиосистема из четырех динамиков обеспечивает потрясающее качество звучания и яркие впечатления при просмотре фильмов. За надежную информационную защиту пользовательских данных и шифровальных ключей в этом ноутбуке отвечают криптопроцессор Microsoft Pluton и новая функция Windows Passkeys. Усовершенствованная система безопасности также включает систему ИК-камер AiSense, которая может использоваться для автоматического входа и выхода из системы, адаптивной блокировки и адаптивного затемнения экрана.

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