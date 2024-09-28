Ему 130 лет, и у него три глаза. Кто самое старое существо в Новой Зеландии?

В Новой Зеландии нет наземных змей и черепах, а большинство из примерно 150 рептилий - ящерицы. Но хотя туатара - крупнейшая рептилия Новой Зеландии - похожа на ящерицу, это не ящерица.

Скорее, это единственный сохранившийся представитель древнего вида рептилий Sphenodontia, ходившего по Земле вместе с динозаврами 225 миллионов лет назад.

Туатара также занимает особое место в сердцах новозеландцев, появляясь на монетах, марках, а также в детских книгах и мультфильмах.

Эти рептилии также давно интересовали ученых - у них на макушке имеется "третий" глаз, воспринимающий свет. Они также являются одними из самых медленно растущих рептилий в мире.

Туатара может вылупиться через 16 месяцев, размножаться после 100 лет и жить до 200 лет, что делает их одними из самых долгоживущих живых существ. Когда-то туатары были широко распространены по всей Новой Зеландии, а теперь выживают в основном на нескольких прибрежных островах, где завезенные хищники были истреблены.

За свою долгую жизнь "Генри" попал в заголовки многих газет, в том числе встретился с принцем Гарри в 2015 году, снялся в отмеченном наградами документальном фильме и установил мировой рекорд по проживанию в дикой природе - более 46 лет.

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