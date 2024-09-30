На выставке в Риге собрались вместе красавцы-котики 27 пород. Смотрите самые интересные моменты события с очаровательными героями в нашей подборке!

В выставке, которая прошла в последние выходные сентября, приняли участие кошки из стран Балтии, Скандинавии, Польши, Италии и Греции.

Одновременно можно было полюбоваться на 200 грациозных животных, в том числе персидских и британских кошек, мейн-кунов и сфинксов, а также животных более редких пород - рэгдоллов, египетских мау, картезианских и невских маскарадных, оцикетов, тайских и турецких ангорских кошек.