Смотрите наверх! В октябре над Латвией будет заметна яркая комета

Как пояснили в LAB, комета Цзыцзиньшань - ATLAS (Tsuchinshan - ATLAS, C/2023 A3) была открыта 9 января 2023 года в обсерватории "Пурпурная гора", или Цзыцзиньшань, в Китае и 22 февраля роботизированным телескопом ATLAS в Южной Африке.

27 сентября комета находилась ближе всего к Солнцу (58 миллионов километров) и под воздействием солнечного тепла стала ярче, а ее хвост удлинился.

12 октября комета приблизится к Земле ближе всего - на расстояние в 70 миллионов километров, когда и наступит лучшее время для наблюдений.

В конце октября комета отдалится от Земли и Солнца и ее яркость уменьшится.

Кометы состоят из камней, пыли и льда. Когда комета приближается к Солнцу, лед начинает таять и испаряться, образуя вокруг ядра кометы оболочку из пыли и газа, или кому. Появляется также характерный для комет хвост.

Яркие кометы появляются в среднем каждые 15-20 лет. Последний раз яркие кометы наблюдались в Латвии в 1996 г. (комета Хякутакэ) и 1997 г. (комета Хейла-Боппа). В Южном полушарии в 2007 году была видна яркая комета Макнота, а в 2020 году - комета NEOWISE.

Международный астрономический союз называет кометы в честь их первооткрывателей. В последние годы кометы все чаще обнаруживают с помощью специальных телескопов или космических аппаратов, поэтому этим кометам присваивают названия соответствующих обсерваторий, телескопов или космических аппаратов.

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