"Ваша должность, пожалуйста?". Я уже сдала господину на паспортном контроле все десять отпечатков пальцев, меня сфотографировали и выяснили, что цель поездки - отдых. И вот я совершаю роковую ошибку...

До сих пор меня во всех неприятностях спасал принцип - сохраняй спокойствие и говори все честно и прямо. Краткие, ясные ответы и нейтрально-дружелюбное поведение. И на этот раз я поступаю также и отвечаю: "Журналист".