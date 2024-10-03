​​Осенний октябрь и время ожидания Хэллоуина в этом году ознаменуются грандиозным событием в Риге - на Луцавсале появится парк ужасов, который откроет свои двери для всех любителей острых ощущений. В таком масштабе в Латвии парк будет организован впервые, ведь за ним стоит команда, уже на протяжении двух лет зарекомендовавшая себя в популярном парке ужасов в Бауске. Литовская семья и их друзья, организующие парки ужасов, обещают, что это будет в три раза более впечатляюще, чем в Бауске.