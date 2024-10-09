Из-за ограничений в 750 евро пользователь не смог купить авиабилет? TikTok бурлит

В TikTok появились видео, что в Латвии, мол, не только введены лимиты на операции в банкоматах в 750 евро в месяц, но и ограничения на покупки и переводы в интернете. Тиктокер рассказывает, что хотел купить билеты на самолет стоимостью свыше 1000 евро и расплатиться картой, но транзакция не прошла. Хотя, по его словам, в интернет-банке его личные лимиты значительно превышают этот уровень. Выводы: вот, дождались, втихую везде гайки закрутили. К слову, это не единственный ролик - TVNET+ наткнулся на несколько роликов с аналогичным сюжетом и риторикой.