В TikTok вирусится видео о том, как латвийские пользователи не смогли оплатить билеты на самолет: мол, тихой сапой в стране ввели лимиты не только на операции в банкоматах, но и ограничения на покупки и переводы в интернете. TVNET+ обратился за комментариями к экспертам и выяснил, правда это или фейк и с какими ограничениями можно столкнуться при банковских операциях.
Из-за ограничений в 750 евро пользователь не смог купить авиабилет? TikTok бурлит
Запланированные государством меры по борьбе с "серой экономикой" породили немало слухов и опасений. И стали весьма ходовой темой у тиктокеров, стремящихся набрать популярность и ловить рыбку в мутной воде.
В TikTok появились видео, что в Латвии, мол, не только введены лимиты на операции в банкоматах в 750 евро в месяц, но и ограничения на покупки и переводы в интернете. Тиктокер рассказывает, что хотел купить билеты на самолет стоимостью свыше 1000 евро и расплатиться картой, но транзакция не прошла. Хотя, по его словам, в интернет-банке его личные лимиты значительно превышают этот уровень. Выводы: вот, дождались, втихую везде гайки закрутили. К слову, это не единственный ролик - TVNET+ наткнулся на несколько роликов с аналогичным сюжетом и риторикой.