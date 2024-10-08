Министерству земледелия необходимо сформировать предложение о дополнительных группах продуктов питания из России и Беларуси, которые должны быть включены в список запрещенных. В этом списке могут быть и рыбные продукты, заявила во вторник на заседании правительства премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Латвия намерена пополнить список запрещенных продуктов питания из России и Беларуси
Министр сельского хозяйства Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян) согласился, что необходимо расширить список запрещенных продуктов и добавил, что Министерство сельского хозяйства сейчас работает над этим и продолжит это делать.
Он рассказал, что с мая 2022 года по май 2024 года из России и Беларуси в Евросоюз (ЕС) было импортировано продуктов питания на сумму 3,1 миллиарда евро, в том числе из России - почти на 3 миллиарда евро и из Беларуси - на 175 миллионов евро. А самой крупной группой продуктов питания, ввезенной из стран-агрессоров, была рыбная продукция - на сумму 2,01 миллиарда евро.
Краузе также упомянул, что санкции, наложенные на страны-агрессоры, часто обходят при ввозе спиртовой продукции, добавив, что спирт с содержанием алкоголя более 80% помещен в санкционный список, но разрешено ввозить спирт с содержанием алкоголя ниже 80%. Поэтому многие предприниматели добавляют в спирт больше воды, и на такую продукцию санкции не влияют.
Министр подчеркнул, что в дальнейшем следует увеличить таможенные тарифы на ввозимые из России и Беларуси рыбные продукты, различные зерновые продукты, фрукты, овощи, изделия из сахара и какао, а также этиловый спирт и пиво.
Кроме того, эксперт и член правления общества "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс на заседании правительства призвал Министерство сельского хозяйства и правительство найти возможности и продолжить работу над списком запрещенных продуктов.
Параллельно нужно говорить и на уровне ЕС о наложении дополнительного тарифа на продукты, поступающие из России, отметил Тронс.
Он также указал, что в Латвии по-прежнему работают сети продуктовых магазинов российского происхождения, в которых в большом количестве продаются и российские продукты питания, в том числе мука, крупы, хлебобулочные изделия, макароны, печенье, овощи и фрукты.
Представители Министерства сельского хозяйства сообщили, что во вторник после протокольного постановления правительства от 5 марта 2024 года Министерство сельского хозяйства ознакомило правительство с информационным докладом об импорте российских сельскохозяйственных и продовольственных продуктов в Латвию и ЕС.
Протокольным решением правительства от 5 марта на заседании правительства Министерству иностранных дел совместно с Министерством сельского хозяйства поручено содействовать принятию решений ЕС о запрете или ограничении импорта сельскохозяйственной и пищевой продукции российского происхождения при сохранении транзита в третьи страны. Кроме того, Министерству сельского хозяйства совместно с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) поручено провести оценку оценить усиленного официального контроля в пограничных пунктах пропуска.
Краузе отметил, что Латвия продолжит дискуссии в Совете ЕС об ограничении импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции России и Беларуси в ЕС.
В информационном докладе Министерства сельского хозяйства обобщена информация об импорте из России и Беларуси в Латвию до 1 июля 2024 года, когда по предложению Латвии в ЕС были введены повышенные пошлины на ввоз ряда групп продуктов, а также Министерство сельского хозяйства ознакомило правительство с анализом и списком продуктов, ввоз которых следует резко сократить.
Приведенные в отчете данные показывают, что в июле по сравнению с июнем импорт остатков пищевой промышленности и готовых кормов в Латвию сократился на 93%, импорт зерновых продуктов - на 100%, импорт растительных масел и продуктов их расщепления - на 91%, импорт масличных семян и плодов масличных культур - на 97%, а импорт не упомянутых и не включенных других продуктов растительного происхождения - на 90%.
Существенное сокращение импорта в июле 2024 года по сравнению с июнем свидетельствует о том, что повышенные таможенные тарифы ЕС выполняют свою цель и их реализация значительно сократила прежний импорт из России и Беларуси.
Поэтому представители Министерства сельского хозяйства подчеркивают, что необходимо продолжить дискуссии со странами ЕС, чтобы обсудить следующее предложение по тарифно-статистической номенклатуре, а также установление общих таможенных тарифов для более широкого ассортимента российских и белорусских продуктов, дополнительно ограничивая импорт продуктов из этих стран.
PVD на границе Латвии осуществляет усиленный контроль и надзор за сельскохозяйственными и продовольственными товарами из третьих стран. Ввозимые в пункты пограничного контроля грузы регулярно анализируются, чтобы при необходимости уменьшить или усилить контроль. За первое полугодие текущего года PVD провела контроль 1,204 млн тонн импортируемых сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе из России - 891 775 тонн, а из Беларуси - 311 895 тонн.
Латвия еще в прошлом году инициировала дискуссию в Совете ЕС о единых санкциях на уровне ЕС на различные товары и продукцию из России и Беларуси. В ходе дискуссий выяснилось, что в санкционный список ЕС продукцию питания и фармацевтику, скорее всего, не включат, так как к продуктам этих отраслей чувствительное отношение в мире и для принятия санкций необходимо единогласное решение стран ЕС.
В связи с этим представители ведомства акцентируют внимание на том, что дальнейшая работа должна быть сконцентрирована на возможности повышения таможенных тарифов на российскую и белорусскую продукцию, поскольку это можно сделать быстрее и эта мера имеет равноценное санкциям влияние. Однако Министерство сельского хозяйства не исключает возможности в будущем ввести против России и Беларуси санкции ЕС в качестве потенциального инструмента ограничения или полного запрета импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
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