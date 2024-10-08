Латвия намерена пополнить список запрещенных продуктов питания из России и Беларуси

Приведенные в отчете данные показывают, что в июле по сравнению с июнем импорт остатков пищевой промышленности и готовых кормов в Латвию сократился на 93%, импорт зерновых продуктов - на 100%, импорт растительных масел и продуктов их расщепления - на 91%, импорт масличных семян и плодов масличных культур - на 97%, а импорт не упомянутых и не включенных других продуктов растительного происхождения - на 90%.

Существенное сокращение импорта в июле 2024 года по сравнению с июнем свидетельствует о том, что повышенные таможенные тарифы ЕС выполняют свою цель и их реализация значительно сократила прежний импорт из России и Беларуси.

Поэтому представители Министерства сельского хозяйства подчеркивают, что необходимо продолжить дискуссии со странами ЕС, чтобы обсудить следующее предложение по тарифно-статистической номенклатуре, а также установление общих таможенных тарифов для более широкого ассортимента российских и белорусских продуктов, дополнительно ограничивая импорт продуктов из этих стран.

PVD на границе Латвии осуществляет усиленный контроль и надзор за сельскохозяйственными и продовольственными товарами из третьих стран. Ввозимые в пункты пограничного контроля грузы регулярно анализируются, чтобы при необходимости уменьшить или усилить контроль. За первое полугодие текущего года PVD провела контроль 1,204 млн тонн импортируемых сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе из России - 891 775 тонн, а из Беларуси - 311 895 тонн.

Латвия еще в прошлом году инициировала дискуссию в Совете ЕС о единых санкциях на уровне ЕС на различные товары и продукцию из России и Беларуси. В ходе дискуссий выяснилось, что в санкционный список ЕС продукцию питания и фармацевтику, скорее всего, не включат, так как к продуктам этих отраслей чувствительное отношение в мире и для принятия санкций необходимо единогласное решение стран ЕС.

В связи с этим представители ведомства акцентируют внимание на том, что дальнейшая работа должна быть сконцентрирована на возможности повышения таможенных тарифов на российскую и белорусскую продукцию, поскольку это можно сделать быстрее и эта мера имеет равноценное санкциям влияние. Однако Министерство сельского хозяйства не исключает возможности в будущем ввести против России и Беларуси санкции ЕС в качестве потенциального инструмента ограничения или полного запрета импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

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