Видео airBaltic не выплачивает компенсацию за четырехчасовую задержку рейса. Почему?

Учитывая, что мужчина пробыл в Париже всего два дня, он не стал приобретать туристическую страховку.

В airBaltic ответили путешественникам, что компенсация не полагается, поскольку возникли исключительные обстоятельства, то есть в самолете обнаружен заводской брак.

Путешественник категорически не согласен с ответом airBaltic, считая, что в данной ситуации ответственность лежит на плечах компании, а не пассажиров.

Чаще всего чрезвычайные обстоятельства связаны с погодными условиями, делающими полет небезопасным, или забастовкой работников аэропорта, в то время как технические проблемы не освобождают от компенсации.

Ежегодно в Центр защиты прав потребителей поступает не менее сотни жалоб на airBaltic.

На вопрос о конкретном случае защитники прав потребителей отмечают, что данную ситуацию следует рассматривать индивидуально, требуя объяснений от авиакомпании, однако чаще всего дефекты не рассматриваются как исключительные обстоятельства. Исключением будет случай, если производитель обнаружит дефекты у нескольких самолетов.

Чтобы не пришлось полностью отменять рейс, air Baltic организовала прибытие в Париж другого самолета, который доставил пассажиров в Ригу. Компания называет выявленные технические дефекты производителя исключительными обстоятельствами.

На вопрос, проверила ли airBaltic и другие самолеты, представитель Аугуст Зилбертс ответил, что ситуация в настоящее время находится на рассмотрении.

Мужчина также обратится в Центр защиты прав потребителей с заявлением.

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