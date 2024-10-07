VID призвала не игнорировать присланные письма: могут применить штраф

Байба Шмите-Роке пояснила, что банки передают в VID информацию об обороте на счетах клиентов, если тот превышает 15 000 евро в год.

Служба сверяет эти данные с официальными доходами лица, и в случае превышения доходов на 20 000 евро интересуется происхождением денег.

"Это могут быть перечисления между членами семьи, может быть продажа незадекларированной недвижимости... Случаи очень разные", - указала Шмите-Роке.

Глава службы отметила, что VID видит только оборот, но "не видит, от кого, кому осуществляются платежи".

"Именно поэтому мы задаем вопросы. Цель VID - не залезть человеку в кошелек, мы этого не делаем и не будем делать. Мы только интересуемся у тех, у кого есть значительное несоответствие с официальными доходами", - сказала Байба Шмите-Роке.

Она также рассказала, что будет, если игнорировать письма.

"В отношении таких людей у Службы госдоходов будет право начислить подоходный налог с населения. Поэтому всех, кто получил такое письма, я призывая не игнорировать его, ответить, посмотреть, может быть, что-то не было задекларировано", - объяснила Шмите-Роке.

По ее словам, VID может взыскать 20% подоходного налога с разницы между оборотом и официальным доходом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!