Компания, управляющая магазинами Douglas, исключена из реестра предприятий

Предприятие исключено из коммерческого регистра 27 сентября 2024 года.

Процесс ликвидации Douglas Baltic начался 31 июля этого года в соответствии с решением, принятым участником компании 5 июля.

Как ранее сообщало агентство LETA, в июне этого года компания также уменьшила свой уставный капитал почти на 9,089 млн евро, чтобы обеспечить возврат инвестиций акционеру компании, а также привести его в соответствие с операционными потребностями Douglas Baltic. Уставный капитал был уменьшен с 10 311 490 евро до 1 222 834 евро.

Douglas Baltic 26 сентября 2023 года продала свои доли в Douglas Latvia Ltd и зарегистрированном в Литве Douglas LT компании Kirk Beautry Netherlands, входящей в группу Douglas и зарегистрированной в Нидерландах.

Douglas Baltic, основной целью которой было объединение, координация и разработка общей стратегии для литовских и латвийских предприятий Douglas, в финансовом году с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года получила прибыль в размере 109,39 млн евро, сообщает Firmas.lv.

Оборот Douglas Latvia в финансовом году с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года составил 33,711 млн евро, увеличившись на 27,5% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль выросла на 49,4% - до 5,023 млн евро.

Компания Douglas Latvia была зарегистрирована в 2001 году с уставным капиталом 1 174 580 евро.

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