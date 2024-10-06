Управляющий дистрибьютором косметики и парфюмерии Douglas в Латвии и Литве SIA Douglas Baltic исключен из Регистра предприятий, свидетельствует информация Firmas.lv.
Компания, управляющая магазинами Douglas, исключена из реестра предприятий
Предприятие исключено из коммерческого регистра 27 сентября 2024 года.
Процесс ликвидации Douglas Baltic начался 31 июля этого года в соответствии с решением, принятым участником компании 5 июля.
Как ранее сообщало агентство LETA, в июне этого года компания также уменьшила свой уставный капитал почти на 9,089 млн евро, чтобы обеспечить возврат инвестиций акционеру компании, а также привести его в соответствие с операционными потребностями Douglas Baltic. Уставный капитал был уменьшен с 10 311 490 евро до 1 222 834 евро.
Douglas Baltic 26 сентября 2023 года продала свои доли в Douglas Latvia Ltd и зарегистрированном в Литве Douglas LT компании Kirk Beautry Netherlands, входящей в группу Douglas и зарегистрированной в Нидерландах.
Douglas Baltic, основной целью которой было объединение, координация и разработка общей стратегии для литовских и латвийских предприятий Douglas, в финансовом году с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года получила прибыль в размере 109,39 млн евро, сообщает Firmas.lv.
Оборот Douglas Latvia в финансовом году с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года составил 33,711 млн евро, увеличившись на 27,5% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль выросла на 49,4% - до 5,023 млн евро.
Компания Douglas Latvia была зарегистрирована в 2001 году с уставным капиталом 1 174 580 евро.
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