Все три страны Балтии вынуждены значительно увеличивать свои оборонные расходы, и, хотя цель у всех одна, каждая страна выбрала свою стратегию финансирования, причем все они подверглись масштабной критике, сказал в комментарии для BNS главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
За счет чего страны Балтии финансируют оборонные расходы? Отвечает экономист
"Хотя все три страны Балтии сталкиваются с похожими вызовами, их стратегии финансирования оборонных расходов значительно различаются. Вероятно, они получили немало критики и замечаний на местном уровне в отношении того, почему для достижения целей не были позаимствованы удачные идеи из других источников. Интересно будет увидеть, кому в итоге удастся наиболее успешно собрать дополнительные средства, учитывая, что страны и их ситуации весьма похожи", - отметил Пургайлис.
По его словам, если Эстония делает ставку на широкое налогообложение и повышение налогов, то в Латвии акцент делают на сбалансированное увеличение налогов и сокращение расходов, а Литва в значительной степени полагается на повышение акцизов и налогообложение предприятий, избегая при этом повышения налога с оборота.
В период с 2025 по 2030 годы Литва планирует создать отдельный оборонный фонд для увеличения оборонных расходов до 3% ВВП. Фонд будет финансироваться преимущественно за счет четырех мер, некоторые из которых будут временными. В 2025 году дополнительные средства составит 259 млн евро, в 2026 году - более 425 млн евро и примерно столько же в 2027 году.
Большую часть финансирования покроет повышение акцизов на алкоголь и топливо, к которым добавится 6-центовый так называемый "оборонный компонент" на литр бензина, дизеля, газа и других энергоносителей, который будет применяться в течение двух лет.
Подоходный налог предприятий вырастет с 15% до 16%, для малых предприятий - с 5% до 6%, а для определенных секторов также будут отменены некоторые налоговые льготы.
Действие ранее введенного временного налога на прибыль банков, так называемого взноса солидарности, будет продлено до 2026 года.
Кроме того, планируется введение концепции "вклада в безопасность", согласно которой 10% стоимости каждого страхового договора (за исключением страхования жизни и ответственности физических лиц) будет направляться в оборонный фонд. Этот законопроект пока находится на стадии разработки.
"Литва выбрала долгосрочный подход, опирающийся в значительной степени на повышение акцизов и подоходного налога предприятий. Интересно, что, несмотря на высокий уровень потребительского оптимизма, одного из самых высоких в Европе, налог с оборота не повышается, поскольку существует опасение, что эта мера может замедлить экономический рост и ухудшить финансовое положение домохозяйств. Чтобы удовлетворить потребности своего оборонного бюджета, Литва в большей степени фокусируется на конкретных секторах, таких как страхование, предприятия и банковская сфера", - отметил Пургайлис.
Латвия выбрала многоуровневый подход, включающий и сокращение расходов, и повышение налогов. При этом сокращение расходов должно дать вдвое больше средств, чем рост налогов.
Планируется сократить расходы на 330 млн евро, а новые налоги должны принести 157 млн. Как и в Литве, часть дополнительных доходов будет поступать за счет временного "солидарного налога" на прибыль банков.
Самое значительное изменение - это повышение подоходного налога физических лиц с 20% до 25,5%. Для лиц с более высоким доходом (с зарплатой свыше 8775 евро в месяц) будет применяться еще более высокая ставка подоходного налога - 33%. В то же время увеличивается и необлагаемый минимум. Дополнительные доходы принесут и другие мелкие изменения в акцизах, автоналоге и налоге на азартные игры, а также в пенсионной системе.
По словам Пургайлиса, подход Латвии примечателен тем, что он стремится к балансу: с одной стороны значительное сокращение расходов государственного сектора, с другой - увеличение налогов, затрагивающих все население страны.
Хотя Эстония также планирует сокращение расходов в правительственном и социальном секторах, основное внимание уделяется масштабному росту налогов. Повышаются налог с оборота и подоходный налог, а также вводится налог на прибыль предприятий.
"С нового года начнет действовать, например, автоналог, а также вырастут акцизы на алкоголь, табак и прочее. Таким образом, налоговые повышения касаются практически всех сфер и затрагивают все слои общества. Кроме того, есть намеки и на то, что временные налоги в итоге могут оказаться постоянными. Учитывая, что экономический рост в Эстонии только начал восстанавливаться, весь этот пакет, вероятно, не будет способствовать его ускорению. Впрочем, только через некоторое время мы сможем оценить, какие именно решения балтийских стран по покрытию оборонных расходов оказались наиболее успешными", - отметил Пургайлис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!