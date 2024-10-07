За счет чего страны Балтии финансируют оборонные расходы? Отвечает экономист

Самое значительное изменение - это повышение подоходного налога физических лиц с 20% до 25,5%. Для лиц с более высоким доходом (с зарплатой свыше 8775 евро в месяц) будет применяться еще более высокая ставка подоходного налога - 33%. В то же время увеличивается и необлагаемый минимум. Дополнительные доходы принесут и другие мелкие изменения в акцизах, автоналоге и налоге на азартные игры, а также в пенсионной системе.

По словам Пургайлиса, подход Латвии примечателен тем, что он стремится к балансу: с одной стороны значительное сокращение расходов государственного сектора, с другой - увеличение налогов, затрагивающих все население страны.

Хотя Эстония также планирует сокращение расходов в правительственном и социальном секторах, основное внимание уделяется масштабному росту налогов. Повышаются налог с оборота и подоходный налог, а также вводится налог на прибыль предприятий.

"С нового года начнет действовать, например, автоналог, а также вырастут акцизы на алкоголь, табак и прочее. Таким образом, налоговые повышения касаются практически всех сфер и затрагивают все слои общества. Кроме того, есть намеки и на то, что временные налоги в итоге могут оказаться постоянными. Учитывая, что экономический рост в Эстонии только начал восстанавливаться, весь этот пакет, вероятно, не будет способствовать его ускорению. Впрочем, только через некоторое время мы сможем оценить, какие именно решения балтийских стран по покрытию оборонных расходов оказались наиболее успешными", - отметил Пургайлис.

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