Re:Baltica нашла в Риге имущество фигуранта крупнейшего коррупционного скандала в Финляндии

По следам

"Аутио был финским предпринимателем, который два десятилетия жил в Таллинне. Меня он интересует как один из главных подозреваемых по делу о коррупционном скандале в Финляндии, - сказал Re:Baltica журналист YLE Юри Ханнинен. - Я начал исследовать Молодежный фонд в 2015 году, так как всплыли странные сделки. Они начали покупать недвижимость в Эстонии, несмотря на то, что задачей было сдавать в аренду дешевые квартиры новому поколению. Обнаружил, что менеджмент перечислил эстонским компаниям почти 20 миллионов евро, покупал собственность у Аутио и его инвестиционной компании, давал взятки, платил за консультации и одалживал деньги через предприятия-прокладки из Эстонии, которые переводили их на Мальту или Маршалловы острова и обратно в Эстонию. Спустя два года и более десяти статей финны и эстонцы начали расследовать. Теперь большая часть менеджеров осуждены и находятся в тюрьме, единственный, кто остался, это Аутио, так как он скрывается в Беларуси".