Осенью прошлого года Re:Baltica на электронную почту пришло письмо: "Я отправил в Службу финансовой разведки (FID) информацию о преступнике, разыскиваемом Интерполом и скрывающем имущество в Латвии. Эта информация попала ко мне, когда клиент хотел арендовать помещение, и мы провели расследование, - написал юрист Рик Якобус (Rick Jacobus). - Как видите, FID не интересует исполнение обязанностей по отношению к обществу Латвии. Может быть заинтересует Re:Baltica?
Re:Baltica нашла в Риге имущество фигуранта крупнейшего коррупционного скандала в Финляндии
В список самых разыскиваемых преступников Европы страны просят включить важных для себя лиц, которые сбежали от ответственности. В тот момент в списке от Финляндии был Арто Аутио, который в Эстонии осужден за налоговое мошенничество.
В Эстонии внимание привлекли его сделки недвижимости с Центристской партией. Однако в Финляндии Аутио является одним из главных обвиняемых в деле о мошенничестве против Молодежного форума (Nuorisosäätiö). Эта организация в 60-е годы в Финляндии создала сеть недвижимости. Ее дешево сдают молодым людям с семьями в возрасте до 30 лет, которые недавно начали работать и не могут позволить себе ее купить. Аутио обвиняется как в организации и даче взяток, так и в бухгалтерских преступлениях и в присвоении. В результате этих действий Молодежному форуму был нанесен ущерб в размере нескольких миллионов, а связанные с Аутио предприятия заработали миллионы.
Возможно, часть этих денег попала в Латвию. После заявления Re:Baltica Судебная администрация нашла в земельной книге в Риге 14 единиц собственности семьи Аутио. Их общая стоимость достигает 12 миллионов евро. Недвижимость была куплена через предприятия, которые в то время принадлежали Аутито, а теперь переписаны на его 20-летнюю близкую родственницу.
По следам
Re:Baltica провела расследование собственности Аутио в Риге совместно с финским государственным СМИ YLE, чья программа журналистских расследований MOT следила за его деятельностью на протяжении десяти лет.
"Аутио был финским предпринимателем, который два десятилетия жил в Таллинне. Меня он интересует как один из главных подозреваемых по делу о коррупционном скандале в Финляндии, - сказал Re:Baltica журналист YLE Юри Ханнинен. - Я начал исследовать Молодежный фонд в 2015 году, так как всплыли странные сделки. Они начали покупать недвижимость в Эстонии, несмотря на то, что задачей было сдавать в аренду дешевые квартиры новому поколению. Обнаружил, что менеджмент перечислил эстонским компаниям почти 20 миллионов евро, покупал собственность у Аутио и его инвестиционной компании, давал взятки, платил за консультации и одалживал деньги через предприятия-прокладки из Эстонии, которые переводили их на Мальту или Маршалловы острова и обратно в Эстонию. Спустя два года и более десяти статей финны и эстонцы начали расследовать. Теперь большая часть менеджеров осуждены и находятся в тюрьме, единственный, кто остался, это Аутио, так как он скрывается в Беларуси".
Беларусь Финляндии преступников не выдает, так как юридическое сотрудничество после полномасштабного вторжения России в Украину фактически остановилось. Связаться с Аутио журналистам не удалось.
Ищет ли его кто-то?
О недвижимости семьи Аутио в Латвии до сих пор ничего не было известно.
В день, когда Re:Baltica и YLE ее посетили, в одном из мест возобновилась суета. В здании в центре Риги, на улице Лачплеша, 123В, пять лет назад обрушились потолки, поэтому 60 арендаторам пришлось искать убежище в другом месте (здание Аутио приобрел за полгода до этого). Этим летом было выдано строительное разрешение на замену несущих конструкций, сообщила Рижская дума.
На одной недвижимости на улице Дунтес совсем неожиданно встретили одного из организаторов бизнеса Аутио Сергея Ворта, что означает, что собственность семьи активно обслуживается. "Было тотально удивлен, когда стали известны обвинения, так как я считаю его уважаемым предпринимателем. Я ничего об этом не знаю, - сказал Ворт. - Я как мебель, которая занимается практической стороной - арендую недвижимость, заключаю договоры, у меня нет ни доступа к банковским счетам, ни владения какой-то частью недвижимости". Он подтвердил, что сделки осуществляет по задаче нынешней владелицы - родственницы Аутио (журналисты не называют ее имени, так как ей не выдвинуты обвинения ни по одному преступлению).
Финские судебные власти заморозили только активы Аутио в Финляндии. Прокурор Элина Карво заявила, что прокуратура пока не требует замораживания активов в Риге. Тем временем Молодежный фонд, который хочет взыскать с Аутио значительный ущерб, обещает принять меры. Глава организации Яри Лайне заявил, что организация рассматривает возможность подачи иска в финские суды и изучает возможность присоединения к международным механизмам защиты, "чтобы вернуть потерянные средства".
В этом случае суд, вероятно, оценит, была ли недвижимость полностью или частично куплена на деньги Молодежного форума. Он также может решить, кто является истинным владельцем - Аутио или его родственница.
И что FID?
На свое электронное письмо в латвийскую Службу финансовой разведки Якобус тогда получил ответ длиной в страницу (текст - здесь). В нем 12 раз упомянуто слово "закон", пять - различные пункты этого закона, которые ему нужно прочитать, чтобы знать, в какие учреждения нужно обращаться. Но, если в его распоряжении есть информация об отмывании денег, терроризме или оружии массового унричтожения,или же она связана с преступлениями, его призывают писать еще одно сообщение о подозрительных действиях (такие обычно в FID подают банки и другие финансовые учреждения). "Что это вообще означает на человеческом языке? - спросил у FID Якобус. - Я просто пытаюсь передать вам информацию, которую обнаружил!"
Перед публикацией этой статьи Re:Baltica спросила у FID, что было сделано с предоставленной Якобусом информацией. Пресс-представитель службы ответила, что по закону раскрывать это нельзя. Такой же вопрос FID задал и Якобус. В ответ - пока тишина.
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