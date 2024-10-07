В Сигулдском крае этой осенью можно полюбоваться на пейзажи с 25 смотровых площадок, сообщили агентству LETA в местном Туристическом информационном центре.
Насладиться золотой осенью в Сигулде можно с 25 смотровых площадок
В осеннем путеводителе "Поднимайся выше" отобраны 25 лучших смотровых площадок края, дополненных прогулочными маршрутами и рекомендациями для желающих насладиться осенью в этом живописном месте.
Маршруты годятся как для опытных туристов, так и для семей с детьми, которых ждет восхитительная прогулка по городищам, крутым природным тропам, замкам и усадьбам, а также таинственным пещерам.
В достопримечательности включены не только такие известные объекты, как смотровая башня Турайдского замка, но и менее популярные, например, смотровая площадка бобслейно-санной трассы "Сигулда", которая является самой высокой обзорной точкой в Сигулде, с которой открывается великолепная панорама.
Туристический центр призывает любителей осенней Сигулды увековечить свои приключения в социальных сетях, опубликовав их с тегом "#pakapiesaugstak" и "Sigulda Aizrauj" на туристических страничках в Instagram и Facebook. И принять участие в конкурсе, где можно выиграть призы от предпринимателей сферы туризма Сигулдского края.
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