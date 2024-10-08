Недавно на ралли в Литве латвийский экипаж вылетел с дороги и врезался в зрителей, убив одного человека и ранив еще нескольких. Это не беспрецедентный случай в истории автоспорта, наоборот - эта трагедия могла оказаться еще более мрачной. Самая смертоносная автоспортивная трагедия всех времен произошла 11 июня 1955 года в Ле-Мане, Франция, когда гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей, в результате чего 83 человека погибли и еще 120 получили ранения.