Открыт самый длинный пирс в Балтийском море

Строительство масштабного проекта, длившееся более двух лет, завершено. Теперь самый длинный пирс в регионе Балтийского моря, протяженностью 720 метров и шириной 4,2 метра, готов к эксплуатации. Для его возведения было использовано 87 свай.

Строительные работы начались в августе 2022 года, а стоимость строительства достигла 46 миллионов евро.

Строительство пирса в Прерове стало частью масштабного инфраструктурного проекта, направленного на создание новой безопасной гавани в этом районе Балтийского моря.

Она предназначена для стоянки спортивных яхт, катеров и рыбацких лодок, обеспечивая укрытие в случае внезапной непогоды.

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