Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2024 год присуждена американцам Виктору Эмбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.
Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, открывшие микроРНК
Гэри Равкану 72 года, он в основном занимается молекулярной биологией и генетикой. Он член Национальных Академии наук и Медицинской академии США, а также Американского философского общества.
Члену Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук Виктору Эмбросу 70 лет. Он получил известность как исследователь микроРНК и проводил многие исследования вместе с Гэри Равканом.
Как говорится на сайте Нобелевского комитета, премия присуждена за открытие фундаментального принципа регулирования активности генов.
Что такое микроРНК
Каждая клетка человеческого тела содержит одну и ту же генетическую информацию, записанную в нашей ДНК.
Но, несмотря на идентичную генетическую информацию, клетки человеческого тела сильно отличаются друг от друга по форме и функциям.
Электрические импульсы нервных клеток отличаются от ритмичного биения сердечных клеток. Клетки печени, являющиеся мощным центром обмена веществ, отличаются от клеток почек, которые фильтруют мочевину из крови. Светочувствительные способности клеток сетчатки глаза отличаются от навыков клеток, вырабатывающих антитела для борьбы с инфекцией.
Такое разнообразие может возникнуть из одного и того же исходного материала благодаря экспрессии генов.
Американские ученые первыми открыли микроРНК и то, как они контролируют регуляции генов в разных тканях.
Генетическая информация поступает из ДНК в мессенджер-РНК (мРНК) в результате процесса, называемого транскрипцией, а затем в клеточный механизм для производства белков.
Там мРНК транслируются, чтобы белки производились в соответствии с генетическими инструкциями, записанными в ДНК. С середины XX века несколько самых фундаментальных научных открытий объяснили, как происходят эти процессы.
Без возможности контролировать транскрипцию генов каждая клетка организма была бы идентичной, поэтому микроРНК помогли эволюции сложных форм жизни.
Аномальная регуляция микроРНК может способствовать развитию рака и некоторых заболеваний, включая врожденную потерю слуха и костные нарушения.
Эмброс и Равкан проводили свои исследования на черве-нематоде — C. elegans. Они экспериментировали с мутантной формой червя, у которой не развивались некоторые типы клеток.
В итоге они выделили крошечные фрагменты генетического материала или микроРНК, которые были необходимы для развития червей.
Вот как устроен этот процесс:
- Ген или генетическая инструкция содержится в нашей ДНК.
- Наши клетки создают ее копию, которая называется мессенджер-РНК или просто мРНК (мы помним ее по вакцинам от Covid-19).
- Она выходит из ядра клетки и дает команду белковым фабрикам клетки начать производство определенного белка.
- Но микроРНК мешают этому, прилипая к мРНК и останавливая ее работу.
Дальнейшая работа показала, что этот процесс не является уникальным для червей, а представляет собой основной компонент жизни на Земле.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
В прошлом году Нобелевской премии в области медицины и физиологии удостоились Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США) — за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин на основе РНК.
За два с половиной года короновирусной пандемии использование РНК-вакцин для профилактики Covid-19 помогло спасти десятки миллионов жизней.
История премий
С 1901 года в общей сложности были присуждены 114 Нобелевских премий по физиологии и медицине, ее лауреатами стали 226 человек.
Устав Нобелевского фонда предусматривает, что премия может быть разделена поровну между двумя работами, если каждая из них окажется достойной награждения.
Если работа, заслужившая премию, создана двумя или тремя авторами, она присуждается им совместно.
39 премий в области медицины были вручены только одному лауреату. 35 премий разделили между собой два человека, и еще 39 премий были поделены между тремя лауреатами.
Нобелевская премия по физиологии и медицине не присуждалась девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах.
По правилам Нобелевского комитета, если ни одна из рассматриваемых работ не покажется экспертам достаточно передовой и уникальной, призовой фонд сохраняется до следующего года.
Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 13 женщин. Из них лишь Барбара Макклинток получила ее единолично, без соавторов, в 1983 году.
На сегодняшний день самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине — Фредерик Г. Бантинг, получивший ее в 1923 году в возрасте 32 лет.
Самый пожилой лауреат — Пейтон Роус, которому на момент присуждения премии в 1966 году было 87 лет.