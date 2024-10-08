Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, открывшие микроРНК

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В прошлом году Нобелевской премии в области медицины и физиологии удостоились Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США) — за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин на основе РНК.

За два с половиной года короновирусной пандемии использование РНК-вакцин для профилактики Covid-19 помогло спасти десятки миллионов жизней.

История премий

Нобелевские медали Фото: Getty Images

С 1901 года в общей сложности были присуждены 114 Нобелевских премий по физиологии и медицине, ее лауреатами стали 226 человек.

Устав Нобелевского фонда предусматривает, что премия может быть разделена поровну между двумя работами, если каждая из них окажется достойной награждения.

Если работа, заслужившая премию, создана двумя или тремя авторами, она присуждается им совместно.

39 премий в области медицины были вручены только одному лауреату. 35 премий разделили между собой два человека, и еще 39 премий были поделены между тремя лауреатами.

Нобелевская премия по физиологии и медицине не присуждалась девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах.

По правилам Нобелевского комитета, если ни одна из рассматриваемых работ не покажется экспертам достаточно передовой и уникальной, призовой фонд сохраняется до следующего года.

Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 13 женщин. Из них лишь Барбара Макклинток получила ее единолично, без соавторов, в 1983 году.

На сегодняшний день самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине — Фредерик Г. Бантинг, получивший ее в 1923 году в возрасте 32 лет.

Самый пожилой лауреат — Пейтон Роус, которому на момент присуждения премии в 1966 году было 87 лет.