В Рижском зоопарке людей со "звериными" именами в эти выходные ждет подарок

Для таких посетителей вход в зоопарк будет стоить в два раза дешевле. Если же название животного фигурирует и в имени, и в фамилии, то посетить зоопарк и его филиал Cīruļi вы сможете бесплатно. Если название животного будет на иностранном языке, в кассе зоопарка необходимо подтвердить это с помощью словаря или другого надежного источника.

В рамках Дней животных также каждый год проводится конкурс на то, какое животное оказалось самым популярным для использования в именах. В последние три года самыми активными гостями Дней животных становились голуби, причем на разных языках. Они опережали медведей, лебедей, оленей, петухов, зайцев и рысей. Ранее победителями становились петухи, медведи, лебеди, волки, зайцы и олени.

На данный момент в зоопарке побывали 18 382 посетителя, у которых в имени или фамилии было упоминание животного на разных языках.

После своего дня рождения зоопарк перейдет на зимнее время работы: с 14 октября касса будет открыта с 10:00 до 16:00, а погулять по дорожкам сада можно будет до 17:00. Крытые выставки будут закрываться в 16:30.

При этом ближайшие выходные - последний шанс в этом году увидеть латвийских земноводных и рептилий, так как с 14 октября они постепенно впадают в спячку и выставка закрывается.

В Дни животных, 12 и 13 октября, касса зоопарка будет работать до 18:00, а прогулки продолжатся до 19:00.

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