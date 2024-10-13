28 апреля 1988 года пассажиры самолета Boeing 737 компании Aloha Airlines встретились лицом к лицу со смертью на высоте более семи километров, когда у лайнера внезапно сорвало часть крыши. Несмотря на 13 минут кошмара, погибла лишь одна стюардесса, которую унесло в небо.

Те, кто знаком с авиасообщением на Гавайских островах, знают, что оно в основном состоит из межостровных рейсов. В течение своей 62-летней истории (с 1946 по 2008 год) авиакомпания Aloha Airlines была одной из тех, что занимались перевозкой пассажиров между многочисленными островами Гавайев.