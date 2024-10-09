Латвия за год снизила импорт зерновых из России на четверть

В этом году за девять месяцев стоимость импортированных в Латвию из России зерновых составила 35,59 млн евро, что на 45,02% меньше, чем за девять месяцев 2023 года.

В частности, кукуруза за девять месяцев текущего года была импортирована из России в объеме 191 828 тонн, рожь - 9717 тонн, пшеница и смесь пшеницы и ржи - 8744 тонны, ячмень - 4400 тонн и тритикале - 111 тонн.

По сравнению с девятью месяцами 2023 года импорт ржи сократился на 58,93%, кукурузы - на 19,09%, тритикале - на 88,23%, пшеницы и ржи - на 50,4%. Ячмень в первом полугодии 2023 года импортирован не был.