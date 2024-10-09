За девять месяцев этого года в Латвию из России импортировано 214 800 тонн зерновых продуктов, что на 23,1% меньше, чем за девять месяцев 2023 года, когда было импортировано 279 327 тонн, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (VID).
Латвия за год снизила импорт зерновых из России на четверть
В этом году за девять месяцев стоимость импортированных в Латвию из России зерновых составила 35,59 млн евро, что на 45,02% меньше, чем за девять месяцев 2023 года.
В частности, кукуруза за девять месяцев текущего года была импортирована из России в объеме 191 828 тонн, рожь - 9717 тонн, пшеница и смесь пшеницы и ржи - 8744 тонны, ячмень - 4400 тонн и тритикале - 111 тонн.
По сравнению с девятью месяцами 2023 года импорт ржи сократился на 58,93%, кукурузы - на 19,09%, тритикале - на 88,23%, пшеницы и ржи - на 50,4%. Ячмень в первом полугодии 2023 года импортирован не был.
VID поясняет, что с 8 марта этого года запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси фрукты, овощи, зерновые и кормовые продукты с применением к ним определенных таможенных процедур. Под ввозом в Латвию в понимании закона о развитии сельского хозяйства и села понимается выпуск сельскохозяйственных и кормовых продуктов в свободное обращение, за исключением выпуска в свободное обращение с целью поставки продуктов получателю в другой стране-участнице с освобождаемым от налога на добавленную стоимость; ввоз для переработки, за исключением ввоза для переработки с целью уничтожения продуктов, а также ввоз для конечного потребления.
Таким образом, в общий отчет об импорте зерновых продуктов после 8 марта включены данные о зерновых продуктах, импортированных путем оформления таможенной процедуры "Выпуск в свободное обращение под процедурным кодом 42". Это означает, что товары выпущены в свободное обращение по ставке налога на добавленную стоимость 0% и предназначены для поставки получателю в другой стране-участнице.
Из России через Латвию транзитом за девять месяцев было перевезено 1 387 778 тонн зерновых продуктов, что на 1,87% больше, чем за девять месяцев 2023 года, когда через Латвию транзитом было перевезено 1 362 253 тонны зерновых культур.
В том числе 953 203 тонны перевезенных в этом году зерновых продуктов составили пшеница и смесь пшеницы и ржи, 199 249 тонн - кукуруза, 220 218 тонн - ячмень, 8708 тонн - рожь, 3604 тонны - овес, 2218 тонн - тритикале, 574 тонны - рис.
По сравнению с девятью месяцами 2023 года транзит смеси пшеницы и ржи сократился на 9%, риса - на 15,2%, ржи - на 61,1%, овса - увеличился в три раза, ячменя увеличился в 3,6 раза. Тритикале транзитом в этом году за девять месяцев перевезено на 42,8% меньше, чем за девять месяцев 2023 года, а кукурузы - на 11,5% меньше.
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