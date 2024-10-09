Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структур белков. Ее получили Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер

В 2020 году Демис Хассабис и Джон Джампер представили систему с применением технологий искусственного интеллекта под названием AlphaFold2. С ее помощью они смогли предсказать структуру практически всех 200 млн белков, уже идентифицированных исследователями.

AlphaFold2 уже пользуются более двух миллионов ученых из 190 стран. С ее помощью можно более детально понять, например, устойчивость к антибиотикам и конструировать ферменты, способные разлагать пластик.

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Кто такие лауреаты: сотрудники Google и американский профессор

Дэвиду Бейкеру 62 года, он профессор университета штата Вашингтон в Сиэтле.

48-летний Демис Хассабис — сооснователь и глава исследовательской компании Google DeepMind в Лондоне, Джон Джампер — старший научный сотрудник в этой же компании, ему 39 лет, и он один из самых молодых лауреатов Нобелевской премии.

Google DeepMind — американо-британская компания, работающая в сфере искусственного интеллекта. Основана в 2010 году в Лондоне под названием DeepMind Technologies, спустя четыре года ее приобрел Google.

Компания получила известность, разработав программу AlphaGo, которая сумела победить профессионального игрока в го, а также создав нейросеть, способную играть в компьютерные игры как человек.

Лауреаты прошлых лет