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Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структур белков. Ее получили Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер

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BBC
Фото: flickr.com/Solis Invicti

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали ученые Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер. Премия присуждена за изучение структур белков.

В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что американскому химику Дэвиду Бейкеру удалось создать совершенно новые виды белков.

А британцы Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы полувековой давности — предсказания сложной структуры белков.

Открытия лауреатов таят в себе огромный потенциал, считают в комитете.

Белки контролируют и приводят в действие все химические реакции, которые в совокупности составляют основу жизни на Земле. Белки также выполняют функции гормонов, сигнальных веществ, антител и строительных блоков различных тканей.

Строительные блоки всего живого

Белки обычно состоят из 20 различных аминокислот, которые можно назвать строительными блоками жизни. В 2003 году Дэвиду Бейкеру удалось использовать эти блоки для создания совершенно нового белка, не похожего ни на один другой. С тех пор его исследовательская группа создает новые белки, включая и те, которые можно использовать в качестве лекарств, вакцин, наноматериалов и миниатюрных датчиков.

Открытие Хассабиса Джампера связано с предсказанием структуры белков.

В белках аминокислоты соединены в длинные цепи, которые складываются в трехмерную структуру, определяющую функцию белка. Начиная с 1970-х годов исследователи пытались предсказать структуру белков по последовательностям аминокислот, но это оказалось непросто.

В 2020 году Демис Хассабис и Джон Джампер представили систему с применением технологий искусственного интеллекта под названием AlphaFold2. С ее помощью они смогли предсказать структуру практически всех 200 млн белков, уже идентифицированных исследователями.

AlphaFold2 уже пользуются более двух миллионов ученых из 190 стран. С ее помощью можно более детально понять, например, устойчивость к антибиотикам и конструировать ферменты, способные разлагать пластик.

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Кто такие лауреаты: сотрудники Google и американский профессор

Дэвиду Бейкеру 62 года, он профессор университета штата Вашингтон в Сиэтле.

48-летний Демис Хассабис — сооснователь и глава исследовательской компании Google DeepMind в Лондоне, Джон Джампер — старший научный сотрудник в этой же компании, ему 39 лет, и он один из самых молодых лауреатов Нобелевской премии.

Google DeepMind — американо-британская компания, работающая в сфере искусственного интеллекта. Основана в 2010 году в Лондоне под названием DeepMind Technologies, спустя четыре года ее приобрел Google.

Компания получила известность, разработав программу AlphaGo, которая сумела победить профессионального игрока в го, а также создав нейросеть, способную играть в компьютерные игры как человек.

Лауреаты прошлых лет

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили сразу трое ученых: американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также выходец из России Алексей Екимов, с 1999 года работающий в США.

Их наградили за открытие и синтез так называемых квантовых точек — частиц настолько крошечных, что их физические свойства определяются размером и формой в значительно большей степени, чем их химическим составом.

Фото: Getty Images

C 1901 Нобелевская премия по химии присуждалась 115 раз. Она не присуждалась восемь раз: в 1916-19, 1924, 1933, 1940-42 годах, когда Нобелевский комитет не счел представленные номинантами работы достойными награды.

Из 187 человек, удостоенных Нобелевской премии по химии, восемь женщин. Две из них, Мария Кюри и Дороти Кроуфут Ходжкин, получили премии единолично, без соавторов.

Мария Кюри также получила Нобелевскую премию по физике в 1903 году, а ее дочь Ирен в 1935 году разделила награду с мужем Фредериком Жолио, в 35 лет ставшим самым молодым лауреатом премии по химии.

Самый возрастной лауреат — Джон Б. Гуденаф, он получил Нобелевскую премию по химии в 2019 году в возрасте 97 лет. Этот ученый — самый пожилой лауреат Нобелевской премии во всех дисциплинах.

Адольф Гитлер запретил трем немецким лауреатам Нобелевской премии получать ее — Рихард Кун в 1938 году и Адольф Бутенандт в 1939 году стали лауреатами премии по химии, а Герхард Домагк был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1939 году. Все они смогли позже получить Нобелевский диплом и медаль, но не деньги.

BBC
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