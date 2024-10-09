Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали ученые Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер. Премия присуждена за изучение структур белков.
Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структур белков. Ее получили Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер
В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что американскому химику Дэвиду Бейкеру удалось создать совершенно новые виды белков.
А британцы Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы полувековой давности — предсказания сложной структуры белков.
Открытия лауреатов таят в себе огромный потенциал, считают в комитете.
Белки контролируют и приводят в действие все химические реакции, которые в совокупности составляют основу жизни на Земле. Белки также выполняют функции гормонов, сигнальных веществ, антител и строительных блоков различных тканей.
Строительные блоки всего живого
Белки обычно состоят из 20 различных аминокислот, которые можно назвать строительными блоками жизни. В 2003 году Дэвиду Бейкеру удалось использовать эти блоки для создания совершенно нового белка, не похожего ни на один другой. С тех пор его исследовательская группа создает новые белки, включая и те, которые можно использовать в качестве лекарств, вакцин, наноматериалов и миниатюрных датчиков.
Открытие Хассабиса Джампера связано с предсказанием структуры белков.
В белках аминокислоты соединены в длинные цепи, которые складываются в трехмерную структуру, определяющую функцию белка. Начиная с 1970-х годов исследователи пытались предсказать структуру белков по последовательностям аминокислот, но это оказалось непросто.
В 2020 году Демис Хассабис и Джон Джампер представили систему с применением технологий искусственного интеллекта под названием AlphaFold2. С ее помощью они смогли предсказать структуру практически всех 200 млн белков, уже идентифицированных исследователями.
AlphaFold2 уже пользуются более двух миллионов ученых из 190 стран. С ее помощью можно более детально понять, например, устойчивость к антибиотикам и конструировать ферменты, способные разлагать пластик.
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Кто такие лауреаты: сотрудники Google и американский профессор
Дэвиду Бейкеру 62 года, он профессор университета штата Вашингтон в Сиэтле.
48-летний Демис Хассабис — сооснователь и глава исследовательской компании Google DeepMind в Лондоне, Джон Джампер — старший научный сотрудник в этой же компании, ему 39 лет, и он один из самых молодых лауреатов Нобелевской премии.
Google DeepMind — американо-британская компания, работающая в сфере искусственного интеллекта. Основана в 2010 году в Лондоне под названием DeepMind Technologies, спустя четыре года ее приобрел Google.
Компания получила известность, разработав программу AlphaGo, которая сумела победить профессионального игрока в го, а также создав нейросеть, способную играть в компьютерные игры как человек.
Лауреаты прошлых лет
В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили сразу трое ученых: американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также выходец из России Алексей Екимов, с 1999 года работающий в США.
Их наградили за открытие и синтез так называемых квантовых точек — частиц настолько крошечных, что их физические свойства определяются размером и формой в значительно большей степени, чем их химическим составом.
C 1901 Нобелевская премия по химии присуждалась 115 раз. Она не присуждалась восемь раз: в 1916-19, 1924, 1933, 1940-42 годах, когда Нобелевский комитет не счел представленные номинантами работы достойными награды.
Из 187 человек, удостоенных Нобелевской премии по химии, восемь женщин. Две из них, Мария Кюри и Дороти Кроуфут Ходжкин, получили премии единолично, без соавторов.
Мария Кюри также получила Нобелевскую премию по физике в 1903 году, а ее дочь Ирен в 1935 году разделила награду с мужем Фредериком Жолио, в 35 лет ставшим самым молодым лауреатом премии по химии.
Самый возрастной лауреат — Джон Б. Гуденаф, он получил Нобелевскую премию по химии в 2019 году в возрасте 97 лет. Этот ученый — самый пожилой лауреат Нобелевской премии во всех дисциплинах.
Адольф Гитлер запретил трем немецким лауреатам Нобелевской премии получать ее — Рихард Кун в 1938 году и Адольф Бутенандт в 1939 году стали лауреатами премии по химии, а Герхард Домагк был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1939 году. Все они смогли позже получить Нобелевский диплом и медаль, но не деньги.