Исследование Figure: какой доход необходим для жизни в Риге, Таллинне и Вильнюсе

Компания рассчитывает этот показатель, исходя из стоимости определенного набора товаров и услуг. Для семьи из двух взрослых и двух детей необходимый доход в Риге составляет 2119 евро до вычета налогов, а в регионах - 1724 евро при условии, что оба родителя зарабатывают одинаково. Средняя зарплата в Риге на данный момент - 2286 евро до вычета налогов, в регионах - 1590 евро.

"Эти данные важны для работодателей, чтобы эффективно привлекать и мотивировать сотрудников. Исследования показывают, что социально ответственная зарплата - один из ключевых факторов мотивации сотрудников и укрепления доверия между работниками и работодателями. Уже сейчас в странах Балтии есть компании, которые в своей политике оплаты труда устанавливают минимальный доход, необходимый для жизни, даже для самых простых должностей в их организациях", - поясняет член правления и ведущий консультант Figure Baltic Advisory Анта Праневича.

В сравнении с соседними странами выяснилось, что самый высокий минимальный доход для жизни в Вильнюсе - 2173 евро до вычета налогов, тогда как в Таллинне (уезд Харьюмаа) этот показатель самый низкий - 1621 евро. В Вильнюсе зафиксирован больший рост по сравнению с 2023 годом (в прошлом году - 1995 евро), а в Таллинне увеличение оказалось незначительным (1614 евро в 2023 году). Анализируя данные по регионам трех балтийских стран, можно отметить, что в Эстонии этот показатель самый низкий - 1270 евро, а в Литве - самый высокий (1899 евро). Следует учитывать, что налоговые системы в этих странах существенно различаются и в исследовании сравниваются именно валовые доходы.

"Разница между необходимым доходом для жизни в Риге и регионах главным образом обусловлена более высокими расходами на жилье в столице. Однако анализ зарплатных политик компаний, сотрудники которых работают как в столице, так и в регионах, показывает, что лишь немногие работодатели устанавливают разный уровень оплаты труда в зависимости от места жительства", - добавила Анта Праневича.

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