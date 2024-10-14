Кормлю синичек, а соседи против: что говорит закон?

Шустрые яркие синички радуют глаз и душу. И добрые люди охотно их подкармливают: кто-то вешает шарики и кормушки на кустах и деревьях во дворе - повыше, чтобы кошки не добрались. Некоторые же делают "столовую" на собственной лоджии, наблюдая за пернатыми и получая позитивные эмоции. Но разрешено ли это в многоквартирных домах? И не будет ли проблем с соседями?