На дворе осень, и в окна к людям уже начинают стучаться оголодавшие синички. Как кормить птах в городских условиях и можно ли это делать на своей лоджии или во дворе многоквартирного дома? TVNET+ обратился за комментариями к Рижской муниципальной полиции и Rīgas namu pārvaldnieks.
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Кормлю синичек, а соседи против: что говорит закон?
Шустрые яркие синички радуют глаз и душу. И добрые люди охотно их подкармливают: кто-то вешает шарики и кормушки на кустах и деревьях во дворе - повыше, чтобы кошки не добрались. Некоторые же делают "столовую" на собственной лоджии, наблюдая за пернатыми и получая позитивные эмоции. Но разрешено ли это в многоквартирных домах? И не будет ли проблем с соседями?
Вот что ответили TVNET+ компетентные специалисты.