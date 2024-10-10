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Фото В четверг вечером в Латвии можно было увидеть сильное северное сияние

Обновлено 10 октября 2024, 22:39
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Северное сияние
Северное сияние Фото: Linda Ūdre-Rizga

Вечером в четверг, 10 октября, в Латвии можно будет увидеть сильное северное сияние, сообщает в социальных сетях астроном Илгонис Вилкс.

"Началась сильная геомагнитная буря. Сегодня ночью будет сильное сияние, которое можно будет увидеть не только в северной части, но и на всем небе, как и в мае", - сообщает в социальных сетях астроном Илгонис Вилкс, научный сотрудник Института астрономии Латвийского университета, 

Несколько пользователей соцсетей уже около 20:00 написали, что северное сияние видно во многих местах Латвии.

Фото: Северное сияние в Лимбажском крае

Ziemeļblāzma Liepupes pusē, Limbažu novadā
Ziemeļblāzma Liepupes pusē, Limbažu novadā Фото: TVNET lasītājas Sindijas foto
Ziemeļblāzma Liepupes pusē, Limbažu novadā
Ziemeļblāzma Liepupes pusē, Limbažu novadā Фото: TVNET lasītājas Sindijas foto

Фото: Северное сияние в Саласпилсе 

Ziemeļblāzma Salaspilī
Ziemeļblāzma Salaspilī Фото: TVNET lasītājas Gundegas foto

Яркие полосы красного, зеленого и фиолетового цвета на небе, широко известные как северное сияние, возникают, когда частицы, известные как солнечный ветер, взаимодействуют с атмосферой планеты.

Когда эти частицы достигают Земли, магнитное поле нашей планеты направляет их к полярным регионам. Это означает, что в Северном полушарии это явление обычно видно только за Полярным кругом. Однако в последние годы северное сияние можно наблюдать и в местах, находящихся дальше от Полярного круга.

Самая сильная геомагнитная буря в истории была зафиксирована в сентябре 1859 года.

Галерея: Северное сияние в Салдусском крае

Галерея: Северное сияние в Калнциемсе

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