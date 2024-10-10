Вечером в четверг, 10 октября, в Латвии можно будет увидеть сильное северное сияние, сообщает в социальных сетях астроном Илгонис Вилкс.
Фото ⟩ В четверг вечером в Латвии можно было увидеть сильное северное сияние
"Началась сильная геомагнитная буря. Сегодня ночью будет сильное сияние, которое можно будет увидеть не только в северной части, но и на всем небе, как и в мае", - сообщает в социальных сетях астроном Илгонис Вилкс, научный сотрудник Института астрономии Латвийского университета,
Несколько пользователей соцсетей уже около 20:00 написали, что северное сияние видно во многих местах Латвии.
Фото: Северное сияние в Лимбажском крае
Фото: Северное сияние в Саласпилсе
Яркие полосы красного, зеленого и фиолетового цвета на небе, широко известные как северное сияние, возникают, когда частицы, известные как солнечный ветер, взаимодействуют с атмосферой планеты.
Šovakar ir fantastiska ziemeļblāzma! Tāpat jau varēja saskatīt, bet caur kameras aci vēl krāšņāka. pic.twitter.com/4pOpMo6wnV— Elinairer (@elinairer) October 10, 2024
Ziemeļblāzma šobrīd tik jaudīga, ka laistās pat Rīgā. pic.twitter.com/8pCFqzqUbV— Alberts Vieglins (@albertsvieglins) October 10, 2024
Ziemeļblāzma Jelgavā pic.twitter.com/KarCueOt5y— Sandy (@Sandija_L) October 10, 2024
Dāmas un kungi - virzamies uz ārtelpām - jau ir ziemeļblāzma! https://t.co/4Fd0M3s80t pic.twitter.com/7KYpj0Htf6— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 10, 2024
Nu tad aaaaiziiiet!!! Ziemeļblāzma! Tagad! pic.twitter.com/bImZnkb7Qw— Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) October 10, 2024
Cēsīs arī skaista ziemeļblāzma @MeteoLatvia pic.twitter.com/j1xCyVrHut— Liena Ritere (@ritere_l) October 10, 2024
Когда эти частицы достигают Земли, магнитное поле нашей планеты направляет их к полярным регионам. Это означает, что в Северном полушарии это явление обычно видно только за Полярным кругом. Однако в последние годы северное сияние можно наблюдать и в местах, находящихся дальше от Полярного круга.
Самая сильная геомагнитная буря в истории была зафиксирована в сентябре 1859 года.
Галерея: Северное сияние в Салдусском крае
Галерея: Северное сияние в Калнциемсе
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