Кашерс: помогают ли технологии подчеркнуть уникальность стиля?

Каждый раз, оказываясь в новой стране, Кашерс старается поговорить с местными жителями и задать им простые, но глубокие вопросы: что они думают о жизни, что было их самым большим приключением и что делает их по-настоящему счастливыми. Такие разговоры, например, с ровесником в Индии помогают ему задуматься о своей жизни, вдохновляют и дарят новый взгляд на мир. Пусть эти разговоры и не отличаются особой глубиной, но они открывают дверь в иное понимание сути жизни.

Фото: Пресс-фото / Каспарс Блумс-Блуманис

Искусство для души, а не для наполнения кошелька

Кашерс предпочитает называть себя художником, хотя он моделировал одежду, участвовал в модных показах и работал дизайнером в различных проектах. Его искусство имеет широкий охват и скрывает в себе разные творческие проявления.

Современным дизайнерам и художникам часто приходится думать о прибыли, что, по мнению Кашерса, вредит свободе творческого процесса. «Деньги я зарабатываю другой работой, а своей творческой музе позволяю проявляться свободно», – рассказывает наш собеседник, но и он сталкивался с тем, что иногда муза молчит. Однажды она замолчала на целых два года.