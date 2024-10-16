Хватит ли зимой газа? Оператор отчитался о запасах в Инчукалнском газохранилище

В сезон закачки природного газа 52,8% от общего количества газа, попавшего в газовую сеть Латвии и Эстонии, было поставлено из Финляндии, 46,9% - из Литвы, а 0,3% составил произведенный в Латвии биометан. Производство и передача биометана в сеть начались в 2024 году, в этом сезоне было произведено 0,04 ТВт/ч биометана.

Участники рынка зарезервировали весь объем Инчукалнского подземного газохранилища, обеспечив стабильность поставок природного газа и готовность к зимнему периоду.

Для обеспечения надежного и непрерывного снабжения природным газом закачка природного газа в хранилище обеспечивается в том числе в сезон извлечения, отметили на предприятии.

На начало прошлого сезона извлечения в Инчукалнском газохранилище хранилось 21,7 ТВт/ч природного газа.

Оборот Conexus в прошлом году составил 76,468 млн евро, что на 38,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 42,3% - до 16,172 млн евро.

Conexus является единым оператором передачи и хранения природного газа в Латвии. Его крупнейший акционер - принадлежащая государству компания Augstsprieguma tīkls (68,46%), еще 29,06% акций владеет фонд MM Capital Infrastructure Fund, которым управляет японская компания Marubeni, а 2,48% - остальные акционеры.

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