Вместо 250 евро - 130. По достижении пенсионного возраста инвалиду уменьшили пенсию

Руководитель Объединения инвалидов и их друзей Apeirons Ивас Балодис рассказал, что такого не должно было случиться:

"До их пор ситуация была сравнительно простой и в целом поддерживающей людей с инвалидностью. Если наступает время для пенсии по старости, то обычно Государственное агентство социального страхования предлагает ту пенсию, которая больше и выгоднее для человека, сохраняя этот статус инвалидности, который делает многие услуги более доступными.

То, что мы, Apeirons, стараемся рекомендовать - никогда не полагаться на то, что ты звонишь, и тебе что-то говорят, не углубляясь в ситуацию.

Нужно писать официальное заявление и ждать официального ответа. Если этот ответ вас не устраивает, наверняка есть и другие пути - можно обратиться в негосударственную организацию и искать поддержки или обратиться к омбудсмену".

Закон о государственных пенсиях говорит, что по достижении пенсионного возраста, в Латвии выплачивается только пенсия по старости.

Если она меньше, то пенсия по старости выплачивается в размере пенсии по инвалидности.

Заведующая отделом VSAA по методическому пенсионному управлению Эвита Гара сделала предположение, что Айе пока еще не присвоена окончательная пенсия.

Возможно, что женщина получила авансовую выплату, чтобы у человека были средства для жизни, пока ожидается дополнительная информация.

При этом в VSAA отметили, что бывают случаи, когда пенсия может быть уменьшена и не достигать прежних выплат по инвалидности.

Первый вариант, если срок инвалидности истек. Второй вариант - если при запросе пенсии по старости был выбран пожизненный полис, тогда сохраняемый размер пенсии уменьшается на сумму полиса. Третий вариант - если сокращается стаж. Например, из-за проработанных в другой стране лет.

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