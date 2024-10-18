Жительница Латвии получала пенсию по инвалидности, но когда она достигла пенсионного возраста, то ее пенсия значительно уменьшилась. Почему так получилось разбиралось Латвийское радио 4, сообщает портал LSM+.
Вместо 250 евро - 130. По достижении пенсионного возраста инвалиду уменьшили пенсию
Обычно пенсия по старости приравнивается к пенсии по инвалидности, но иногда такое действительно возможно заявили в Госагентстве социального страхования (VSAA).
Женщина Айя много лет получала пенсию по инвалидности - 250 евро, но когда женщина достигла пенсионного возраста, то ей начислили пенсию в 130 евро, то есть на 120 евро меньше, чем было.
"Я звонил в Государственное агентство социального страхования, и мне там говорят, что "нет, так полагается, и так оно и есть". Но я спрашивал, как можно выжить на 130 евро, если ей нужны лекарства и она является человеком с инвалидностью? В том и проблема - 250 евро это и так довольно мало", - рассказал брат Айи Лаймонис.
"Выравнивание они мне не пообещали. Сказали "ну, ничего не поделаешь". Я там немного возразил, сказав "ну, и что тогда ей делать?" - и тогда они ответили, что подумают. Довольно резкий вышел разговор.
Я так понимаю, они загружены, но нам же нужно понимать положение человека — если никто за нее не заступится, сама она тоже не может за себя постоять, что тогда будет? Так и будет жить на 130 евро", - продолжил Лаймонис.
Руководитель Объединения инвалидов и их друзей Apeirons Ивас Балодис рассказал, что такого не должно было случиться:
"До их пор ситуация была сравнительно простой и в целом поддерживающей людей с инвалидностью. Если наступает время для пенсии по старости, то обычно Государственное агентство социального страхования предлагает ту пенсию, которая больше и выгоднее для человека, сохраняя этот статус инвалидности, который делает многие услуги более доступными.
То, что мы, Apeirons, стараемся рекомендовать - никогда не полагаться на то, что ты звонишь, и тебе что-то говорят, не углубляясь в ситуацию.
Нужно писать официальное заявление и ждать официального ответа. Если этот ответ вас не устраивает, наверняка есть и другие пути - можно обратиться в негосударственную организацию и искать поддержки или обратиться к омбудсмену".
Закон о государственных пенсиях говорит, что по достижении пенсионного возраста, в Латвии выплачивается только пенсия по старости.
Если она меньше, то пенсия по старости выплачивается в размере пенсии по инвалидности.
Заведующая отделом VSAA по методическому пенсионному управлению Эвита Гара сделала предположение, что Айе пока еще не присвоена окончательная пенсия.
Возможно, что женщина получила авансовую выплату, чтобы у человека были средства для жизни, пока ожидается дополнительная информация.
При этом в VSAA отметили, что бывают случаи, когда пенсия может быть уменьшена и не достигать прежних выплат по инвалидности.
Первый вариант, если срок инвалидности истек. Второй вариант - если при запросе пенсии по старости был выбран пожизненный полис, тогда сохраняемый размер пенсии уменьшается на сумму полиса. Третий вариант - если сокращается стаж. Например, из-за проработанных в другой стране лет.
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