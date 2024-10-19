На какие цены на отопление можно рассчитывать предстоящей зимой?

Во-вторых, важную роль играет инфраструктура. В крупных городах существенную часть - примерно 20-30% от конечного тарифа - составляет тариф на передачу и распределение тепловой энергии, и в нем, в свою очередь, основную часть составляют потери. В городах с устаревшей инфраструктурой самые большие потери в процессе передачи тепла потребителям, в итоге они платят за отопление больше, объясняют экономисты.

Существенные различия в тарифах на тепло между крупнейшими городами Латвии заставляют экономистов задаться вопросом об обоснованности существующих тарифов.

Экономисты отмечают, что существует сдвиг во времени между изменениями цен на энергоресурсы и изменениями в тарифах, что объясняется различными обстоятельствами: периодом, когда сырье закупалось, по какой цене оно было приобретено, каков период вступления новых тарифов в силу в результате административного регулирования цен. В итоге может показаться, что нынешние тарифы не соответствуют рыночным ценам на энерегоресурсы.

По мнению экономистов Банка Латвии, это хорошо иллюстрирует пример Риги: там исторические взаимосвязи свидетельствуют о том, что взаимные корректировки тарифов на энергоресурсы и отопление находятся в завершающей фазе. После падения цен на энергоресурсы в 2023 году резко выросло соотношение тарифных цен Rīgas siltums к ценам на энергоресурсы. За последний год на фоне резкого снижения тарифов на отопление соотношение тарифов на теплоэнергию и цен на сырье все больше начинает соответствовать историческим взаимосвязям. Экономисты приходят к выводу , что хотя глобальные цены на энергоресурсы и стабилизировались, тарифы на теплоэнергию Rīgas siltums на следующий отопительный сезон еще продолжат снижаться.

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