В течение последнего года цены на энергоресурсы снизились, с некоторым временным сдвигом следует снижение цен и на тепловую энергию, поэтому ожидается, что в текущем отопительном сезоне цены на теплоэнергию стабилизируются и в среднем по Латвии составят 70-80 евро за мегаватт-час (МВт/ч), пишут на сайте Makroekonomika.lv экономисты Банка Латвии Иева Опмане и Андрей Бессонов.
На какие цены на отопление можно рассчитывать предстоящей зимой?
Экономисты отмечают, что жители получат меньшие счета за отопление и экономию почувствуют на своих кошельках. Но более низкие цены на теплоэнергию - не единственный способ сэкономить деньги, поясняют они, отмечая, что в Латвии по-прежнему старый, не эффективный в аспекте энергозатрат жилой фонд. В результате повышения энергоэффективности население могло бы значительно сократить счета за отопление на несколько лет вперед.
Вторжение России в Украину привело к очень резкому росту цен на энергоресурсы в 2022 и 2023 годах, напоминают эксперты. Цена природного газа, который является одним из важнейших источников теплоэнергии в Европе и Латвии, выросла многократно. Из-за этого резкого роста цен в результате переориентации производителей тепла на другие источники энергии существенно поднялись цены и на другие энергоресурсы, в том числе на важную для Латвии щепу. Расходы на сырье составляют примерно 50-70% от общих расходов производителей тепла, в зависимости от вида топлива, а потому резко выросли и цены на теплоэнергию.
Сейчас цены на энергоресурсы снизились, что приводит и к снижению стоимости теплоэнергии, сообщили экономисты. В среднем по Латвии тарифы на теплоэнергию (без господдержки) в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 38%. Однако уровень цен на теплоэнергию по-прежнему выше, чем до энергетического кризиса.
Экономисты Банка Латвии сообщают, что в первой половине 2024 года средние цены на теплоэнергию в Латвии составляли 79 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость (НДС), что на 60% больше, чем в среднем за 2017-2019 годы. В октябре в Риге тариф на теплоэнергию составлял 74 евро за МВт/ч. При этом в столице Литвы Вильнюсе тариф на теплоснабжение ниже (58 евро за МВт/ч), а в столице Эстонии Таллине - выше (76 евро за МВт/ч), чем в Риге.
В Латвии в среднем рост цен на теплоэнергию был равноценен росту цен на природный газ и щепу, однако существуют весьма существенные различия между крупнейшими городами Латвии, пишут экономисты. Самый стремительный прирост цен на теплоэнергию наблюдается в Риге, а самый маленький - в Екабпилсе. Правда, в отдельных городах, например, в Риге и Огре, исторически были самые низкие цены на отопление по сравнению с другими городами, что может служить причиной более значительного, как кажется, роста цен.
Причин разницы цен на теплоэнергию в разных городах Латвии может быть несколько, поясняют экономисты Банка Латвии. Во-первых, для отопления используются различные виды топлива. В крупнейших городах Латвии высок удельный вес природного газа в производстве тепловой энергии, в то время как в малых городах упор сделан на местный ресурс - щепу. Города с большим удельным весом природного газа в производстве теплоэнергии пережили более стремительный рост тарифов в отопительный сезон 2022/2023 года, сообщили экономисты.
Во-вторых, важную роль играет инфраструктура. В крупных городах существенную часть - примерно 20-30% от конечного тарифа - составляет тариф на передачу и распределение тепловой энергии, и в нем, в свою очередь, основную часть составляют потери. В городах с устаревшей инфраструктурой самые большие потери в процессе передачи тепла потребителям, в итоге они платят за отопление больше, объясняют экономисты.
Существенные различия в тарифах на тепло между крупнейшими городами Латвии заставляют экономистов задаться вопросом об обоснованности существующих тарифов.
Экономисты отмечают, что существует сдвиг во времени между изменениями цен на энергоресурсы и изменениями в тарифах, что объясняется различными обстоятельствами: периодом, когда сырье закупалось, по какой цене оно было приобретено, каков период вступления новых тарифов в силу в результате административного регулирования цен. В итоге может показаться, что нынешние тарифы не соответствуют рыночным ценам на энерегоресурсы.
По мнению экономистов Банка Латвии, это хорошо иллюстрирует пример Риги: там исторические взаимосвязи свидетельствуют о том, что взаимные корректировки тарифов на энергоресурсы и отопление находятся в завершающей фазе. После падения цен на энергоресурсы в 2023 году резко выросло соотношение тарифных цен Rīgas siltums к ценам на энергоресурсы. За последний год на фоне резкого снижения тарифов на отопление соотношение тарифов на теплоэнергию и цен на сырье все больше начинает соответствовать историческим взаимосвязям. Экономисты приходят к выводу , что хотя глобальные цены на энергоресурсы и стабилизировались, тарифы на теплоэнергию Rīgas siltums на следующий отопительный сезон еще продолжат снижаться.
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