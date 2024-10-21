Новое исследование кожи может помочь замедлить признаки старения

Еще одним важным открытием стало то, что иммунные клетки играют решающую роль в формировании кровеносных сосудов в коже, и ученым удалось скопировать соответствующие генные инструкции в лаборатории.

Они использовали реактивы, чтобы в нужное время и нужных местах включать и выключать гены и таким образом вырастили из стволовых клеток в лабораторных условиях искусственную кожу.

Пока что у них получились лишь крошечные сегменты, из которых торчат маленькие волосинки.

Зеленым подсвечен крошечный сегмент кожи, выращенный в лаборатории. Палец указывает на волосяные фолликулы Фото: BBC

По словам профессора Ханиффы, конечная цель — это совершенство технологии.

«Зная, как создать человеческую кожу, мы можем использовать это для лечения ожоговых пациентов и трансплантации тканей, — говорит она. — Еще один пример — если научиться создавать волосяные фолликулы, можно отращивать волосы у лысых людей».

Выращенная в лаборатории кожа может быть использована и для изучения врожденных кожных заболеваний и испытаний потенциальных новых методов лечения этих болезней.

Снимок формирования человеческого легкого Фото: Megumi Inoue Alain Chédotal Institut de la Vision

Инструкции по включению и выключению генов рассылаются по всему зародышу и продолжают работать уже после рождения и до самого взросления, позволяя развиваться всем нашим органам и тканям.

В рамках проекта «Атлас клеток человека» за восемь лет его существования было проанализировано 100 млн клеток из различных частей тела. В результате были созданы черновые атласы мозга и легкого, а сейчас ученые продолжают работу над почками, печенью и сердцем.

На следующем этапе, по словам профессора Кембриджского университета Сары Тейхман, которая является одним из основателей и руководителей проекта, отдельные атласы должны быть соединены в единое целое.

«Это невероятно волнительно, потому что позволяет нам по-новому взглянуть на физиологию, анатомию, по новому понять человека, — призналась она в интервью Би-би-си. — Это приведет к тому, что будут переписаны учебники о нас, наших тканях и органах и о том, как они функционируют».

В ближайшие недели и месяцы планируется опубликовать «генетические инструкции» о том, как растут другие части нашего организма, и в итоге мы получим более полную картину «постройки» человека.

Искусство или наука? На этой схеме видно, сколько генов задействовано в развитии нижнего отдела кишечника Фото: Grace Burgin, Noga Rogel & Moshe Biton, Klarman Cell Observatory, Broad Institute.png