Одним из самых популярных туристических направлений является Старая Рига. Здесь довольно много отелей и квартир, где могут остановиться гости, а также баров. Однако в Старой Риге живут и местные жители, которые платят как подоходный налог с населения, так и самый высокий в городе налог на недвижимость, причем налоги поступают в бюджет столицы. Несмотря на то, что люди осознают, что их дома находятся в центре ночной жизни города, они недовольны тем, что ночная жизнь Старой Риги превратилась в неконтролируемый разгул. Об этом рассказывает портал Lsm.lv.
Постоянный шум по ночам, драки, грязные подворотни - такова повседневная реальность жителей Старой Риги.
Жители Старой Риги не могут расслабиться ни в будни, ни в выходные
Юрис Салиньш уже почти 20 лет живет в Старой Риге. Его дом находится в районе пересечения улиц Грециниеку, Марсталю и Аудею, но Юрис уверен, что его негодование разделяют и другие жители Старого города.
Бары и открытые террасы могут работать неограниченное время, например, один из близлежащих баров по выходным работает до 10 утра.
"Если по воскресеньям разрешена работа бара до 10 утра, то когда мы, жители, можем отдохнуть?" - риторически спрашивает Юрис.
Он перестал считать, сколько раз звонил в муниципальную полицию. Юрис не отрицает, что правоохранители реагируют на вызовы, однако результаты, по его мнению, - неэффективны. Например, на одном из видео, снятых Юрисом, хорошо видно, как полицейский отпускает нарушителя спокойствия.
Отель покупает беруши для гостей
Отель, расположенный совсем рядом с местом ночной жизни, запасся берушами на полгода вперед. Отзывы гостей об отеле хорошие, единственный минус - невыносимый шум.
Представитель отеля Гатис Граудиньш пояснил программе 4. studija, что не против Старой Риги как места развлечений, но в последнее время ситуация вышла из-под контроля.
"В качестве примера могу привести шесть наших отелей в Таллинне, один из которых расположен в месте, похожем на Старый город. В Таллинне принят закон, согласно которому алкоголь можно продавать до 2 часов ночи в будние дни и до 3 часов ночи в выходные. Это многое меняет", - говорит Граудиньш.
Уже не первый год отель отказывается от открытой террасы ресторана, где гости могут насладиться трапезой летом, поскольку не смог защитить террасу от ночных обитателей и регулярного осквернения.
Отель договорился с владельцем одного из развлекательных заведений по соседству о проведении уборки. По утрам в понедельник фасад отеля моют, так как на него плюют и обливают алкоголем. Сотрудники отеля иногда вызывают полицию по два-три раза за ночь, но у муниципальной полиции нет ресурсов, чтобы приезжать так часто.
"Таксисты приезжают в 8 утра, гости едут в аэропорт. А в пяти метрах от места, где они садятся в такси, видно, что кто-то валяется, кто-то дерется. Тут же скорая помощь собирает пострадавших. Вот что происходит, это реальная история", - рассказал представитель отеля.
Рижская дума: муниципалитеты не имеют права ограничивать развлекательные заведения
Юрис обратился к руководству Рижской думы с просьбой принять меры и устранить причины беспорядков, ограничив время работы баров, чтобы Службе неотложной медицинской помощи и полиции не приходилось регулярно разбираться с последствиями. Однако он якобы получил формальные ответы, что бизнесу надо разрешить зарабатывать.
В Рижской муниципальной полиции пояснили, что они реагируют на все звонки жителей, также полиция приезжает сама, если заметит какие-либо нарушения на камерах видеонаблюдения. В "горячих точках" Старой Риги регулярно дежурят автомобильные патрули, а все виновные привлекаются к ответственности.
Представитель полиции Евгений Мелихов сообщил, что был проведен анализ событий на улицах Грециниеку и Марсталю в Старой Риге и результаты показали, что количество нарушений уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.
С мая по конец сентября этого года в Старую Ригу было 107 вызовов.
Депутаты Рижской думы понимают и защищают интересы своих жителей, однако ни один муниципалитет, включая столицу, не имеет полномочий влиять на режим работы развлекательных заведений.
"Министерство экономики должно принять концептуальное решение о том, что самоуправления Латвии могут лицензировать - это было бы самым логичным решением - такие ночные развлекательные заведения, установив соответствующие требования. В последние годы мы много говорили об этом, но пока не слышали от министерства готовности проявить доверие к латвийским самоуправлениям", - сказала Линда Озола, вице-мэр Риги, отвечающая за вопросы общественного порядка и безопасности в Риге.
"Им важно, чтобы Старая Рига не умерла, чтобы предприниматели могли хоть немного заработать. Да, налог на прибыль предприятий, PVN, акциз - то, что генерируют эти коммерсанты, - это доходная база госбюджета", - сказала Озола.
Эксперт по туризму: Страна должна выбрать, по какому пути идти
Эксперт туристической отрасли Айвар Мацкевич рассказал, что, например, в Германии установлено зонирование города, четко обозначающее места, предназначенные для туристов и ночной жизни. Если недвижимость местного жителя расположена в туристической зоне, то следует ожидать, что там будет шумнее. В Скандинавии же зон нет, но в 22:00-23:00 повсюду наступает тишина.
"Нам предстоит выбрать - пойдем ли мы по скандинавскому пути или склонимся ко второму варианту, больше ориентируясь на юг, где шум присутствует постоянно", - подчеркнул Мацкевич.
Старая Рига расположена на территории, не имеющей стратегического планирования, и эксперт считает, что развитие туризма там происходит достаточно хаотично.
Мацкевич полагает, что, поскольку здесь более шумно, жители Старой Риги могли бы получить компенсацию, например, более низкий земельный налог.
"Есть несколько моделей. Город должен выступить с предложениями. У Старой Риги есть такая особенность: ей нужно больше местных жителей, потому что Старая Рига становится все менее заселенной", - сказал Мацкевич.
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