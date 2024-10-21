ВИДЕО Министр образования: новая модель финансирования школ справедлива для всех

Анда Чакша, министр образования и науки, объясняет в эфире передачи 900 sekundes:

"Модель "деньги следуют за учеником" работала 15 лет, но в нынешних демографических условиях она больше не оправдана. Финансирование школ напрямую зависит от количества учеников в каждой школе, и если их мало, деньги выделяются в меньшем объеме, хотя учителя затрачивают одинаковое количество усилий на каждого ребенка."

Министерство уверено, что новый подход исправит эту ситуацию. Главными бенефициарами станут учителя. По словам Чакши, нынешняя система несправедлива по отношению к педагогам, так как они не получают достойного вознаграждения за свой труд. Новый механизм позволит учителям зарабатывать справедливую зарплату, независимо от размера школы.

"Сейчас ситуация такова, что учитель может получать только минимальную ставку, не достигая полной зарплаты. Мы стремимся к тому, чтобы педагоги по всей Латвии обеспечивали ученикам одинаковый уровень знаний. Новая модель предполагает, что к каждой учебной программе будет привязан конкретный объем финансирования, необходимый для подготовки, скажем, учеников 4-го класса. У нас уже есть расчеты для классов разного размера, и с внедрением новой системы весь труд учителей будет оплачен по справедливости."

Видео: сюжет 900 sekundes

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