Силиня: Не вижу возможности найти дополнительное финансирование для Rail Baltica в текущем бюджете

Во вторник, 22 октября, на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма Силиня и министр финансов представили проект бюджета, подготовленный правительством. После выступления премьер-министра депутат от оппозиции Кристап Криштопанс сказал, что он удивлен тем, что ни слова не было сказано о Rail Baltica.

Бюджет предусматривает 15-процентное софинансирование Rail Baltica, но другого финансирования не предусмотрено. Как напомнил Криштопанс, парламентская комиссия по расследованию пришла к выводу, что на центральный вокзал требуется 114 миллионов евро из государственного бюджета.

"Неизбежно то, что если мы хотим продолжить реализацию проекта века, нам придется открыть свои кошельки", - сказал Криштопанс.

Премьер-министр ответила, что правительство было вынуждено сократить финансирование министерств на 50 миллионов евро. "Я не вижу, как сейчас можно найти в бюджете дополнительное финансирование для Rail Baltica", - сказала она.

Галерея: Заседание бюджетно-финансовой комиссии Сейма 22 октября

Премьер-министр ожидает от Министерства сообщения, Rail Baltica и Eiropas Dzelzceļa līnijās четкого видения того, как они будут сокращать свои расходы, в том числе на зарплаты. Силиня также ждет отчета парламентской комиссии по расследованию.

"Если вы видите, где в бюджете можно найти 118 миллионов евро, мы, конечно, выполним решение парламента", - сказала премьер.

Как сообщалось, бюджетно-финансовая комиссия Сейма во вторник приступила к рассмотрению государственного бюджета на 2025 год и проекта бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы.

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