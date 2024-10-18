Продолжается рассекречивание ряда документов по проекту Rail Baltica, которые ранее имели статус "Ограниченного доступа", сообщает агентство LETA со ссылкой на портал нормативных актов.
Рассекречены новые отчеты по проекту Rail Baltica
В числе новых материалов - отчет о тендере на строительство основной линии Rail Baltica и данные о финансировании, необходимом совместному предприятию RB Rail на 2023 год.
Кроме того, были опубликованы документы, связанные с приоритетными задачами и финансированием проекта в рамках девятого конкурса Фонда соединения инфраструктуры Европы (CEF).
Правительство ознакомилось с отчетом по тендеру на строительство основной магистрали еще в декабре прошлого года. Тогда же был одобрен договор на 3,7 миллиарда евро, из которых 165 миллионов евро планируется направить на начальный этап работ.
Согласно документу, общая стоимость контракта составляет почти 3,7 миллиарда евро, но строительство будет идти поэтапно - в зависимости от доступного финансирования, как европейского, так и государственного. Отмечается, что после переговоров сумма контракта была снижена на 9,8%, что позволило сэкономить около 400 миллионов евро.
В отчете также говорится, что с 2021 года оценка стоимости магистрали существенно возросла, и сейчас RB Rail разрабатывает сценарии по оптимизации расходов. Впрочем, в текущей сумме ещё не учтены возможные сокращения затрат за счет технических решений или корректировок объема работ, что может привести к дальнейшему снижению общей стоимости проекта.
Другой отчет, касающийся финансирования RB Rail на 2023 год, был рассмотрен правительством в сентябре прошлого года. Тогда было выделено 398 тысяч евро на покрытие дополнительных косвенных расходов по проекту Rail Baltica.
В январе 2023 года был представлен отчет о приоритетных задачах Латвии в рамках девятого конкурса Фонда соединения инфраструктуры Европы (CEF), а в этом январе правительство утвердило финансирование проекта Rail Baltica, включая государственное софинансирование на сумму 79,6 миллиона евро.
В Министерстве сообщения отметили, что в октябре 2023 года был подписан договор с Европейским агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA), который предполагает выделение дополнительных 298 миллионов евро для реализации проекта Rail Baltica в Латвии. Это финансирование требует поддержки из государственного бюджета на 79,6 миллиона евро.
Ранее портал TVNET сообщил, что с июня этого года Министерство сообщения уже рассекретило ряд документов, касающихся проекта Rail Baltica.
На заседании парламентской комиссии по расследованию 9 октября была высказана озабоченность по поводу отчетов за 2022 год, когда министром сообщения был Талис Линкайтс. Глава комиссии Андрис Кулбергс задал вопрос, почему в одном из отчетов 2022 года проект оценивался в 3,4 миллиарда евро, а затем был представлен документ с суммой в 2,4 миллиарда евро.
Линкайтс объяснил, что 2,4 миллиарда евро - это расчеты по ценам 2016 года с учетом инфляции, тогда как 3,4 миллиарда евро отражают расчеты по ценам 2021 года. "Фактически это одинаковые суммы, разницы между ними нет", - подчеркнул он.
Также стало известно, что, по результатам аудита, проведенного высшими органами контроля стран Балтии, до сих пор нет окончательной ясности по поводу того, как будет организовано управление и эксплуатация железнодорожной линии Rail Baltica.
Последний анализ показывает, что общая стоимость проекта может достигнуть 23,8 миллиарда евро, из которых 15,3 миллиарда придётся на первую фазу, в том числе 6,4 миллиарда евро - на Латвию. Для сравнения, в 2017 году проект оценивался всего в 5,8 миллиарда евро.
Строительство основной линии Rail Baltica в Латвии планируют начать в 2024 году.
Проект Rail Baltica предполагает создание железнодорожной линии европейского стандарта, которая соединит Таллин с границей Литвы и Польши, обеспечив связь между странами Балтии и остальной Европой. В общей сложности планируется построить 870 километров железной дороги с колеей шириной 1435 миллиметров, по которой поезда смогут двигаться со скоростью до 240 километров в час.
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