Рассекречены новые отчеты по проекту Rail Baltica

Другой отчет, касающийся финансирования RB Rail на 2023 год, был рассмотрен правительством в сентябре прошлого года. Тогда было выделено 398 тысяч евро на покрытие дополнительных косвенных расходов по проекту Rail Baltica.

В январе 2023 года был представлен отчет о приоритетных задачах Латвии в рамках девятого конкурса Фонда соединения инфраструктуры Европы (CEF), а в этом январе правительство утвердило финансирование проекта Rail Baltica, включая государственное софинансирование на сумму 79,6 миллиона евро.

В Министерстве сообщения отметили, что в октябре 2023 года был подписан договор с Европейским агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA), который предполагает выделение дополнительных 298 миллионов евро для реализации проекта Rail Baltica в Латвии. Это финансирование требует поддержки из государственного бюджета на 79,6 миллиона евро.

Ранее портал TVNET сообщил, что с июня этого года Министерство сообщения уже рассекретило ряд документов, касающихся проекта Rail Baltica.

На заседании парламентской комиссии по расследованию 9 октября была высказана озабоченность по поводу отчетов за 2022 год, когда министром сообщения был Талис Линкайтс. Глава комиссии Андрис Кулбергс задал вопрос, почему в одном из отчетов 2022 года проект оценивался в 3,4 миллиарда евро, а затем был представлен документ с суммой в 2,4 миллиарда евро.