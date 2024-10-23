airBaltic начинает совместные рейсы с Air Canada

Код-шеринговое соглашение позволит airBaltic добавить свой код (BT) на маршруты Air Canada из Торонто в Амстердам и Копенгаген, а также на сезонные рейсы из Монреаля в Копенгаген и Амстердам и из Торонто в Стокгольм следующим летом.

Air Canada добавит свой код (AC) на десять маршрутов airBaltic - из Риги в Амстердам, Копенгаген, Франкфурт, Мюнхен, Стокгольм, из Таллинна в Амстердам, Брюссель, Копенгаген и Мюнхен, из Вильнюса в Амстердам.

Первый совместный полет запланирован на 6 ноября 2024 года.

airBaltic обслуживает более 130 маршрутов из Риги, Таллинна, Вильнюса, Тампере и сезонно из Гран-Канарии, предлагая удобные стыковки по всей маршрутной сети авиакомпании в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Кавказском регионе.

В прошлом году airBaltic перевезла 4,536 миллиона пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и выполнила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше, чем в предыдущем году.

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