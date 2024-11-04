Яркость сравнима с 10 000 солнц! Возможно, что этой осенью и зимой на небе можно будет увидеть новую яркую звезду. Эксперты отмечают, что такое явление можно будет увидеть только один раз в жизни, ведь звезда Т Coronae Borealis, или T Северной Короны, вспыхивает примерно раз в 80 лет. Об этом сообщает программа 900 sekundes.
Видео ⟩ Такое можно будет увидеть раз в жизни! В небе вспыхнет новая звезда
Звезду Т Coronae Borealis, или T Северной Короны, астрономы впервые официально наблюдали в 1866 году, но есть мнение, что вспышка звезды наблюдалась и раньше.
Астроном Илгонис Вилкс объясняет, почему вспышку звезды видно раз в 80 лет.
Звезда, находящаяся на расстоянии менее 3000 световых лет, становится яркой из-за взрыва. На самом деле звезда представляет собой систему из двух звезд: "Одна звезда очень большая, намного больше Солнца - красный гигант. Другая - белый карлик, две звезды, расположенные близко друг к другу. Материал из большой звезды переливается в маленькую, накапливается, и когда он становится достаточно горячим, происходит термоядерный взрыв".
Яркость взрыва сравнима с десятью тысячами солнц.
Предыдущая вспышка произошла в 1946 году. С тех пор прошло еще 80 лет, но с 2016 года в звезде наблюдается повышенная активность.
"Эти небольшие изменения в яркости говорят астрономам о том, что вспышка неизбежна. Взрыв прогнозировали еще в сентябре, он еще не случился, но совершенно точно произойдет", - говорит астроном.
Вспышку звезды можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако нужно знать, куда смотреть.
"Те, кто смотрел на комету в октябре, наверняка заметили яркую звезду на западе созвездия Тельца. Если посмотреть немного выше и левее, то можно увидеть небольшой полукруг. Звезда, которая вспыхнет слева от этого полукруга, и будет знаменитой Т Coronae Borealis, или T Северной Короны", - поделился астроном.
Из Латвии взрыв звезды можно будет наблюдать только до конца года. Остается надеяться, что вспышка звезды произойдет до того, как Т Coronae Borealis скроется за горизонтом.
Видео: Сюжет программы 900 sekundes
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