Видео Такое можно будет увидеть раз в жизни! В небе вспыхнет новая звезда

Звезду Т Coronae Borealis, или T Северной Короны, астрономы впервые официально наблюдали в 1866 году, но есть мнение, что вспышка звезды наблюдалась и раньше.

Астроном Илгонис Вилкс объясняет, почему вспышку звезды видно раз в 80 лет.

Звезда, находящаяся на расстоянии менее 3000 световых лет, становится яркой из-за взрыва. На самом деле звезда представляет собой систему из двух звезд: "Одна звезда очень большая, намного больше Солнца - красный гигант. Другая - белый карлик, две звезды, расположенные близко друг к другу. Материал из большой звезды переливается в маленькую, накапливается, и когда он становится достаточно горячим, происходит термоядерный взрыв".

Яркость взрыва сравнима с десятью тысячами солнц.

Предыдущая вспышка произошла в 1946 году. С тех пор прошло еще 80 лет, но с 2016 года в звезде наблюдается повышенная активность.

"Эти небольшие изменения в яркости говорят астрономам о том, что вспышка неизбежна. Взрыв прогнозировали еще в сентябре, он еще не случился, но совершенно точно произойдет", - говорит астроном.

Вспышку звезды можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако нужно знать, куда смотреть.

"Те, кто смотрел на комету в октябре, наверняка заметили яркую звезду на западе созвездия Тельца. Если посмотреть немного выше и левее, то можно увидеть небольшой полукруг. Звезда, которая вспыхнет слева от этого полукруга, и будет знаменитой Т Coronae Borealis, или T Северной Короны", - поделился астроном.

Из Латвии взрыв звезды можно будет наблюдать только до конца года. Остается надеяться, что вспышка звезды произойдет до того, как Т Coronae Borealis скроется за горизонтом.

Видео: Сюжет программы 900 sekundes

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