HUAWEI WATCH D2: помоги своему сердцу отдохнуть с помощью непрерывного мониторинга состояния здоровья

Не менее важную роль играет сбалансированное питание. «Сбалансированное питание – одно из основных предварительных условий заботы о здоровье сердца и кровеносных сосудов. Как бы банально ни звучало, но это правда, основанная на фактах, – главным принципом здорового питания является сбалансированность. Это не значит, что нужно придерживаться режима питания с радикальным дефицитом калорий или исключить из рациона продукты, содержащие определенные питательные вещества. Это осознание того, что наше питание должно быть разнообразным и большей частью качественным», – добавляет Э. Валуева.

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Важные функции смарт-часов для наблюдения за состоянием здоровья