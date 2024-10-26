Латвийские предприниматели начали активнее развиваться за пределами нашей страны, приобретая предприятия в Литве и Эстонии, а также в других странах Европы. Бизнес-консультанты ожидают, что эта тенденция сохранится. Латвийские бизнесмены оказались финансово более стабильными, имеют капитал, который можно инвестировать, а знания и компетентность предпринимателей выросли.

Несколько лет назад бизнес-консультанты обвиняли местные компании в лени и отсутствии смелости выходить на другие рынки. Принцип, которым руководствуется местный бизнес: "Я лучше один, но маленький". Возможно, это был страх не поладить, а может быть, скромность. В то же время компании из соседних стран активно изучали латвийский рынок.

"Теперь ситуация изменилась, латвийские бизнесмены также стали более амбициозными и активными", - говорит Виктор Троицин, старший консультант компании Oaklins Baltics. Он также прогнозирует, что тенденция завоевания рынка продолжится.