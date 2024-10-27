В аэропорту "Рига" вступило в силу зимнее расписание полетов

В зимнем сезоне аэропорт "Рига" предлагает рейсы более чем по 80 направлениям. В этом сезоне количество запланированных пассажирских рейсов увеличится на 10-11% по сравнению с предыдущим зимним сезоном.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с завтрашнего дня начнет дважды в неделю выполнять прямые рейсы из Риги на Гран-Канарию, один из Канарских островов Испании, с 8 ноября - регулярные рейсы в Жешув на польско-украинской границе, а с 22 декабря - на австрийский горный курорт Инсбрук. Авиакомпания также продолжит зимний сезон новыми летними направлениями в Софию, Любляну и Кишинев.

Регулярные рейсы запланированы еще по трем направлениям - на Мадейру, а также на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, куда ранее не было регулярных рейсов из аэропорта "Рига".

Норвежская авиакомпания Norwegian начинает полеты между Ригой и Аликанте.

Британская компания British Airways будет выполнять ежедневные рейсы между Ригой и лондонским Хитроу.

Также увеличатся мощности польской авиакомпании Lot Polish Airlines и национальной авиакомпании Турции Turkish Airlines.

Регулярные пассажирские рейсы из аэропорта "Рига" в этом зимнем сезоне будут обеспечивать 11 авиакомпаний - airBaltic, British Airways, Finnair, Lot Polish Airlines, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Transavia, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways и Wizz Air.

Уже сообщалось, что в 2023 году аэропорт "Рига" обслужил 6,631 млн пассажиров, что на 23,2% больше, чем годом ранее, когда было обслужено 5,381 млн пассажиров, но на 15% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 млн пассажиров.

Рижский аэропорт - крупнейший узел воздушного движения в странах Балтии.

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