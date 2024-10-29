Будут ли рижане платить за отопление меньше, чем в прошлом году? Отвечает глава SPRK

На данный момент установленный Rīgas siltums тариф составляет 74 евро за мегаватт-час, он действует с середины октября. Нынешний тариф на 15% ниже, чем год назад, когда тариф составлял 87 евро за мегаватт-час.

"Учитывая как изменение стоимости топлива, так и то, как компания организовала закупку тепла у других производителей, удалось добиться снижения тарифов", - пояснил Микельсонс.

Он отметил, что если ноябрь будет таким же холодным, как в прошлом году, то счета жильцов могут оказаться примерно на 15% ниже, чем в прошлом году.

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