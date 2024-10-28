Платить придется больше. Rīgas ūdens планирует повышение тарифов

Тариф на водоснабжение со следующего года планируется увеличить с 1,27 до 1,28 евро за кубометр (+0,79%) и до 1,30 евро за кубометр (+1,56%) с июня 2026 года.

Тариф на канализацию со следующего года планируется увеличить с 1,03 до 1,06 евро за кубометр (+2,91%) и до 1,09 евро за кубометр (+2,83%) с июня 2026 года.

Изменение тарифов предприятие объясняет увеличением капитальных затрат.

Rīgas ūdens предоставляет услуги водоснабжения в Риге и нескольких регионах вокруг столицы - в Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаве, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Предприятие полностью принадлежит Рижскому самоуправлению.

В 2023 году оборот Rīgas ūdens составил 76,448 млн евро, что на 16,3% больше 2022 года, а прибыль предприятия увеличилась на 45,9% до 7,533 млн евро.

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