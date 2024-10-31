ФОТО В глубинах Рижского залива найден остов древнего судна и его груз



Занесенное песком и частично эрозировавшееся деревянное судно под Даугавгривой затонуло в XVII-XVIII веках. Особо подчеркивается, что на остове сохранился груз снарядов для мортир, что является крупнейшей находкой такого рода в Латвии. Признавая культурно-историческое значение этого места, остов включен в список охраняемых государством памятников культуры как археологический памятник государственного значения.

Об остове судна в Национальное управление культурного наследия в сентябре 2024 года сообщило общество Baltijas ronis, ūdenslīdēju klubs, призвав установить для него статус охраняемого государством. Для затонувшего судна определена охраняемая территория, а также охранная зона, любая хозяйственная деятельность в которой впредь должна быть согласована с Национальным управлением культурного наследия. Остов судна сохраняется в полном размере, и его нельзя перемещать или поднимать из него предметы и связанные с ним части.

В 2024 году в ходе обследования подводного культурного наследия у побережья Даугавгривы обнаружено еще несколько важных объектов, соответствие которых статусу памятников культуры, охраняемых государством, будет оценивать Национальное управление культурного наследия после сбора более полной информации.

К сожалению, некоторые затонувшие корабли в территориальных водах Латвии были разграблены путем незаконного выноса находящихся на них предметов. Следует подчеркнуть, что запрещено извлекать имущество из любого подводного объекта, включая затонувшие корабли и другие транспортные средства. На остовы судов распространяется право собственности, также они могут быть местом упокоения останков погибших моряков.

О подобных находках, которые могут иметь историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, а также о месте и обстоятельствах их обнаружения необходимо немедленно сообщать в Национальное управление культурного наследия!

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