Сейм концептуально поддержал повышение акциза на топливо, напитки и табачные изделия

Что касается топлива, то расходы на природный газ для домохозяйств из-за налогов будут расти примерно на 2,7 цента за один кубометр ежегодно, расходы на сжиженный нефтегаз - на 5,3 цента на один килограмм ежегодно, а расходы на дизельное топливо, используемое в качестве топлива, - на 5,8 цента за литр в 2025 году и на 3,2 цента за литр в 2026 году.

Кроме того, с 2025 года предполагается повысить ставку акцизного налога на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов на 100 миллилитров с 7,4 евро за 100 литров до 11 евро за 100 литров. Таким образом, доля налогов на один литр напитка вырастет на четыре цента, пояснили в Минфине.

С 2027 года для уравнивания ставок акцизного налога со странами Балтии предполагается повысить ставку акцизного налога и на алкогольные напитки, в том числе на пиво, а также на табачные изделия и аналогичные по цели использования продукты, такие как нагреваемый табак, табачные листья, жидкости для электронных сигарет и заменители табака.

Таким образом, по расчетам Минфина, стоимость 0,5-литровой бутылки крепкого алкогольного напитка (содержание алкоголя 40%) в 2027 году может вырасти на 0,15 цента, бутылки вина (0,75 л) - на шесть центов, а 0,5-литровой бутылки пива (содержание алкоголя 5,2%) - на два цента.