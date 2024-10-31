Газета: За скандал с домогательствами в музыкальной академии заплатило государство

Правительство перераспределило финансирование на этот год, забрав из бюджета Министерства финансов более 2 млн евро, которые предназначались для реконструкции Рижского замка, и перенаправило их JVLMA и на другие нужды Министерства культуры (для музеев, театров и др.).

Конкретно музыкальной академии было выделено 398 тысяч евро. Как говорится в постановлении правительства, это финансирование необходимо для обеспечения изменений в академии "путем улучшения рабочей и учебной среды".

Только прочитав аннотацию к решению, можно понять истинные причины выделения этих средств. Как газета Latvijas Avīze выяснила в вузе, расходы, связанные с незапланированным увольнением предыдущего ректора Гунтара Праниса и проректоров Валдиса Бернхофса и Анды Бейтане, включая компенсации за неиспользованные отпуска, составили 135 919,87 евро.

Как известно, Пранис под давлением совета вуза и тогдашнего министра культуры Агнесе Логиной сам подал заявление об уходе, но вместе с ним была вынуждена уйти и его команда. Однако руководство стало не единственными уволившимися сотрудниками академии - к нему присоединились еще восемь человек, в основном руководители административных отделов, а еще двое были уволены. Академия не называет выплаченные им суммы, но признает, что расходы создали брешь в бюджете учебного заведения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!