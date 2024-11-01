Видео Ресторан в Риге без предупреждения добавил к счету 10%. Так теперь принято?

Пользователи TikTok оживленно обсуждают необычный случай в одном из ресторанов в центре Риги - посетительница заведения получила счет с наценкой в 10% в качестве чаевых. TVNET+ разобрался в вопросе, а также выяснил у эксперта, нормальная ли это практика.