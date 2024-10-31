Ожидаемые изменения в прейскуранте услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) не до конца экономически и логически обоснованы, заявили представители Автомобильной ассоциации, сообщает агентство LETA.
Автомобильная ассоциация критикует предстоящие изменения цен на услуги CSDD
Ассоциация указала, что во время пандемии Covid-19, а также после пандемии цены CSDD были значительно повышены. В то же время было подано и заключение Совета по конкуренции, что в Латвии самые высокие цены на услуги такого вида в Балтии, кроме того, в Литве и Эстонии исторически техосмотры проходят реже, чем в Латвии.
В ассоциации отметили, что индексация услуг была проведена совсем недавно, и должно быть экономическое и рациональное обоснование, по какой причине расходы на отдельные услуги, например, выбор номера и экзамен по вождению, значительно вырастут.
По словам представителей ассоциации, экзамены по вождению как в автошколах, так и в CSDD сталь настолько дорогими, что молодой человек не может получить права, не вложив 800-1000 евро. В связи с этим в Латвии все больше ощущается нехватка водителей, особенно водителей грузовиков и автобусов.
Представитель Автомобильной ассоциации и депутат Сейма Андрис Кулбергс отметил, что введение конкуренции приведет к естественной корректировке цен на услуги.
"В прошлом году был объявлен конкурс с целью открыть рынок и способствовать развитию конкуренции. Мы убедились, что конкуренции нет - есть два доминирующих игрока, которые контролируют все станции техосмотра, проводят техосмотр и будут проводить его до 2033 года. Именно поэтому цены такие высокие, потому что есть два доминирующих игрока без конкуренции", - сказал Кулбергс.
Он сказал, что ассоциация хочет открыть рынок для поставщиков автоуслуг, которые могли бы квалифицироваться и получать лицензии на проведение техосмотра, отметив, что это позволит снизить высокие издержки - в условиях конкуренции цены будут снижаться естественным образом.
Кулбергс также отметил, что люди до сих пор думают, что техосмотр проводит CSDD, но это частные компании. "Важно понимать, что такие услуги, как экзамен по вождению, сравнение номеров, выбор номеров и так далее, предоставляются CSDD. Но сам техосмотр проводится частным оператором, и стоимость находится в руках частного оператора", - подчеркнул он.
Кроме того, Кулбергс указал, что со следующего года будут повышены акцизы, налог на эксплуатацию транспорта, налог на служебные автомобили и налог на использование дорог или ставки виньеток, что приведет к увеличению стоимости продукции и является непосредственным инфляционным фактором.
Поэтому ассоциация хотела бы понять, чем обоснованы любые изменения в ценах на услуги CSDD, добавив, что ранее ассоциация не была проинформирована о предстоящих изменениях в прейскуранте CSDD.
Как уже сообщалось, CSDD сообщила о последних изменениях в области техосмотра, регистрации и квалификации, а также о планируемых изменениях в ценах на услуги, предоставляемые CSDD. Проект изменений в ценах на услуги вынесен на публичное обcуждение и опубликован на портале проектов правовых актов.
Стоимость техосмотра для автомобилей категории M1 (легковых) повысится на 8% - с 31,59 евро до 34,1 евро.
В настоящее время в стоимость техосмотра входит цена наклейки о его прохождении, но со следующего года она больше не будет предоставляться.
Больше всего подорожает техосмотр автобусов и грузовиков, что связано с введением требований директивы Европейского союза на станциях техосмотра, а также из-за того, что этим транспортным средствам требуется больше времени для прохождения техосмотра.
Стоимость техосмотра для транспортных средств категории N3 (грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн) увеличится на 40% - с 51,58 до 72,18 евро, а категории M3 (автобусов с полной массой более 5 тонн) на 36% - с 52,38 до 71,18 евро.
Также CSDD планирует повысить цены на наиболее трудоемкие и сложные услуги, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов.
Например, стоимость сдачи экзаменов на права категорий A и B вырастет на 20% - с 29,85 до 35,82 евро, а стоимость определения технических данных автомобиля и сравнения номеров агрегатов повысится на 33% - с 14,42 до 19,25 евро.
В 2,4 раза увеличится плата за выбор номера по желанию с определенной комбинацией цифр.
В настоящее время эта услуга стоит 413,22 евро, а с 1 января будет стоить 983,47 евро.
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