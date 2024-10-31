Автомобильная ассоциация критикует предстоящие изменения цен на услуги CSDD

Ассоциация указала, что во время пандемии Covid-19, а также после пандемии цены CSDD были значительно повышены. В то же время было подано и заключение Совета по конкуренции, что в Латвии самые высокие цены на услуги такого вида в Балтии, кроме того, в Литве и Эстонии исторически техосмотры проходят реже, чем в Латвии.

В ассоциации отметили, что индексация услуг была проведена совсем недавно, и должно быть экономическое и рациональное обоснование, по какой причине расходы на отдельные услуги, например, выбор номера и экзамен по вождению, значительно вырастут.

По словам представителей ассоциации, экзамены по вождению как в автошколах, так и в CSDD сталь настолько дорогими, что молодой человек не может получить права, не вложив 800-1000 евро. В связи с этим в Латвии все больше ощущается нехватка водителей, особенно водителей грузовиков и автобусов.

Представитель Автомобильной ассоциации и депутат Сейма Андрис Кулбергс отметил, что введение конкуренции приведет к естественной корректировке цен на услуги.