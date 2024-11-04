СМИ: В 2025 году поддержку по ипотечным кредитам вряд ли продлят

В прошлом году было принято решение о компенсации роста процентных выплат ипотечным заемщикам за счет прибыли банков. Такую поддержку ощутили около 100 тысяч заемщиков, которые взяли кредит до конца октября 2023 года - они в 2024 году должны получить более 70 млн евро.

При этом депутат Сейма от Нацобъединения Артур Бутанс хочет еще продлить эту программу поддержки.

"В январе жители получат последнюю компенсацию за последний квартал этого года. Поэтому я думаю, что многие домохозяйства, получающие поддержку, в феврале будут очень удивлены тем, что ежемесячная выплата увеличилась, потому что поддержка больше не предоставляется.

Важно сказать, что это не подарок государства, а финансирование, которое мы перераспределяем из рекордной прибыли банков и направляем на покрытие увеличения кредитов.

Это был разумный инструмент, который следует продолжить еще на полгода", -считает Бутанс.

Комиссия Сейма по аграрной, экологической и региональной политике народного хозяйства во главе со Скайдрите Абрамой ("Прогрессивные") рассмотрит это предложение Бутанса. Но коалиционные политики пока достаточно скептично настроены.