Как сообщает Латвийское радио, в 2025 году поддержку ипотечных заемщиков вряд ли продлят. Впрочем, дискуссии по этому вопросу еще пройдут в комиссии Сейма по народному хозяйству, где рассмотрят предложение оппозиционного депутата о продолжении поддержки еще на полгода, пишет Rus.LSM.
СМИ: В 2025 году поддержку по ипотечным кредитам вряд ли продлят
В прошлом году было принято решение о компенсации роста процентных выплат ипотечным заемщикам за счет прибыли банков. Такую поддержку ощутили около 100 тысяч заемщиков, которые взяли кредит до конца октября 2023 года - они в 2024 году должны получить более 70 млн евро.
При этом депутат Сейма от Нацобъединения Артур Бутанс хочет еще продлить эту программу поддержки.
"В январе жители получат последнюю компенсацию за последний квартал этого года. Поэтому я думаю, что многие домохозяйства, получающие поддержку, в феврале будут очень удивлены тем, что ежемесячная выплата увеличилась, потому что поддержка больше не предоставляется.
Важно сказать, что это не подарок государства, а финансирование, которое мы перераспределяем из рекордной прибыли банков и направляем на покрытие увеличения кредитов.
Это был разумный инструмент, который следует продолжить еще на полгода", -считает Бутанс.
Комиссия Сейма по аграрной, экологической и региональной политике народного хозяйства во главе со Скайдрите Абрамой ("Прогрессивные") рассмотрит это предложение Бутанса. Но коалиционные политики пока достаточно скептично настроены.
"Во-первых, продолжится ли падение ставок Euribor, что, к счастью, уже происходит. Во-вторых, нужно смотреть на правовые аспекты. Один из банков, который был категорически против этой меры, обратился в Конституционный суд (речь идет о SEB Banka. - Прим. ред.). Нам нужно посмотреть, не ухудшим ли мы нашу позицию в Конституционном суде, расширив эту норму", - заявил глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.
Лидер фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис также считает, что экономическая ситуация стала более устойчивой.
"Второй элемент, или побочный эффект, - это танго с банками. На следующий год запланирован законопроект о солидарности, который направит сверхприбыль на покрытие расходов на оборону.
Поэтому понятно, что формат с поддержкой заемщиков не будет продолжаться, но работа с банками и способы увеличения кредитования и снижения стоимости существующих кредитов будут продолжаться.
В обозримом будущем мы ожидаем новых инициатив, которые немного поставят банковский сектор на место", - уверен он.
Так что, как считают журналисты Латвийского радио, с большой долей вероятности выплата компенсаций ипотечным заемщикам за последний квартал 2024 года станет последней, а предложение Бутанса о продлении принято не будет.
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