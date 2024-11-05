Видео С будущего года в организацию работы NMPD будет внесено несколько изменений. Подробности

В свою очередь, состав отдельных бригад изменится с трех до двух человек. Бригады NMPD из двух сотрудников аналогичны тем, что существуют во многих европейских странах. Уже сегодня ежедневно дежурят 40 бригад скорой помощи, которые обслуживают большую часть вызовов вдвоем, сохраняя при этом скорость и качество обслуживания. Как отметила глава NMPD Ципуле, это не повлияет на доступность услуг. При внесении изменений служба учитывала такие критерии, как численность населения и плотность размещения бригад, а также расстояние до ближайшей бригады и количество вызовов на одну бригаду в дневные и ночные часы.

Изменения в организации работы также приведут к тому, что со следующего года в службе будет сокращено около 70 должностей. Некоторые из них не заняты - долгое время не удавалось набрать персонал. Однако всем сотрудникам, которых коснутся изменения в организации работы, будет предложена возможность продолжить работу в службе в тех подразделениях, где в настоящее время имеются вакансии.

Как сообщалось, бюджет NMPD на следующий год предусматривает сокращение расходов на 1,6 млн евро, и по этой и другим причинам служба внесет изменения в организацию своей работы, например, сократит количество ночных бригад и введет новый принцип госпитализации.

По данным LETA, бюджет NMPD в этом году составляет 119 миллионов евро, из которых 90% тратится на оплату труда, 8% - на товары и услуги и 2% - на капитальные расходы.

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