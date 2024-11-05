Со следующего года планируется несколько изменений в организации работы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) - будет снижена нагрузка отдельных работников, численный состав части бригад будет сокращен с трех человек до двух, изменится и время работы отдельных бригад - они будут переведены с суточных на дневные дежурства в местах, где ночью поступает в среднем менее одного вызова, сообщает NMPD.
Видео ⟩ С будущего года в организацию работы NMPD будет внесено несколько изменений. Подробности
Комментируя планируемые изменения, глава службы Лиене Ципуле подчеркнула на пресс-конференции, что они не затронут жителей и не повлияют на качество и доступность услуг NMPD.
Чтобы улучшить качество оказываемой помощи и безопасность пациентов, с будущего года персонал колл-центра NMPD перейдет на 12-часовые дежурства вместо нынешних 24-часовых, как это рекомендуют стандарты Европейской ассоциации номеров экстренной помощи (EENA). Цель мероприятия - снизить выгорание персонала, перегрузку и улучшить качество приема вызовов.
Планируется, что местом работы медиков и оперативных водителей NMPD теперь будет не конкретный локальный пункт, а более крупное региональное подразделение - Центр поддержки бригад со всеми бригадными пунктами. Этот принцип уже действует в некоторых региональных подразделениях, но теперь будет внедрен повсеместно. Служба надеется, что это изменение позволит сотрудникам более гибко переходить на дежурство в соседний пункт в случае необходимости. Это также позволит более гибко реагировать на ситуации, когда команда не может быть направлена на объект, например, по причине болезни, отпуска или других отлучек, заявили в NMPD.
Этот принцип даст сотрудникам более равные возможности при планировании дежурств, поскольку можно будет работать как дневные, так и суточные смены, а также попеременно на участках с очень низким или большим количеством вызовов.
Учитывая запланированное на следующий год сокращение бюджета службы, а также упомянутые стратегические изменения в организации работы, NMPD продолжит реорганизацию сети бригад, уже начатую в предыдущие годы.
С 1 января изменения планируются в работе 13 из 196 бригад по всей Латвии - в Риге, Рундены, Даугавпилсе, Дунаве, Мазсалаце, Краславе, Добеле, Ливаны, Лудзе, Прейли, Виляны и Сигулде.
Шесть бригад - в Даугавпилсе, Лудзе, Ливаны, Прейли, Мазсалаце и Виляны - будут работать не по суткам, а по 14 часов. В свою очередь, пять бригад - в Даугавпилсе, Дунаве, Ливаны, Рундены и Добеле - будут работать в команде из двух человек вместо нынешних трех.
Для некоторых бригад будет изменен график работы с суточного на дневной в тех районах, где в ночное время поступает в среднем менее одного вызова для бригады. Это будут места, где бригады по-прежнему будут оставаться в ночные часы или где другие бригады смогут оперативно прибыть из близлежащих пунктов, сообщают в NMPD.
В службе указывают, что такое решение можно объяснить тем, что количество вызовов существенно падает в ночное время и, соответственно, нужно планировать и необходимое количество бригад - 80% вызовов поступают днем, а ночью - всего 20%.
В свою очередь, состав отдельных бригад изменится с трех до двух человек. Бригады NMPD из двух сотрудников аналогичны тем, что существуют во многих европейских странах. Уже сегодня ежедневно дежурят 40 бригад скорой помощи, которые обслуживают большую часть вызовов вдвоем, сохраняя при этом скорость и качество обслуживания. Как отметила глава NMPD Ципуле, это не повлияет на доступность услуг. При внесении изменений служба учитывала такие критерии, как численность населения и плотность размещения бригад, а также расстояние до ближайшей бригады и количество вызовов на одну бригаду в дневные и ночные часы.
Изменения в организации работы также приведут к тому, что со следующего года в службе будет сокращено около 70 должностей. Некоторые из них не заняты - долгое время не удавалось набрать персонал. Однако всем сотрудникам, которых коснутся изменения в организации работы, будет предложена возможность продолжить работу в службе в тех подразделениях, где в настоящее время имеются вакансии.
Как сообщалось, бюджет NMPD на следующий год предусматривает сокращение расходов на 1,6 млн евро, и по этой и другим причинам служба внесет изменения в организацию своей работы, например, сократит количество ночных бригад и введет новый принцип госпитализации.
По данным LETA, бюджет NMPD в этом году составляет 119 миллионов евро, из которых 90% тратится на оплату труда, 8% - на товары и услуги и 2% - на капитальные расходы.
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