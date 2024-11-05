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Видео Буря выбросила на берег в Мерсрагсе остов древнего судна

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Выброшенный на берег остов судна
Выброшенный на берег остов судна Фото: Ekrānšāviņš

В ходе прошедшей бури в Мерсрагсе из моря выбросило остов деревянного судна впечатляющих размеров, сообщает передача Dienas ziņas.

Длина остова составляет 10 метров, а ширина - возможно, 4 метра, он состоит из большого количества деревянных ребер и досок.

Управление по латвийскому национальному культурному наследию пришло к выводу, что находка определенно имеет ценность.

"Можно подумать, что это, вероятно, был какой-то парусник.

Однако у него и довольно плоское дно. Потребуется более близкая экспертиза, чтобы сказать больше. Учитывая, что при постройке корабля использовались кованые металлические гвозди, а также брусья, типичные для судостроительной традиции XVIII-XIX веков" - указали в управлении.

В территориальных водах Латвии могут находиться остовы сотен, если не тысяч судов.

Подробнее смотрите в сюжете:

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