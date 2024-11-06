Экономисты: инициированные Трампом "тарифные войны" могут плохо повлиять на экономику Латвии

В настоящее время неясно, в какой степени будут реализованы предвыборные предложения Трампа по тарифам, снижению налогов и иммиграции, отмечает Гашпуйтис. Также остается вопрос о том, как торговые партнеры США отреагируют на повышение тарифов и налогов и все ли предложения Трампа будут приняты в Конгрессе.

США следует ожидать, что ответные меры со стороны страны приведут к падению экспорта и негативным последствиям, поясняет Гашпуйтис, добавляя, что, по оценкам исследователей Йельского университета, политика Трампа обойдется американским домохозяйствам в 7 600 долларов. Экономист также отмечает, что федеральный долг продолжит расти быстрыми темпами, поскольку налоговая реформа Трампа, скорее всего, будет продолжена и возможно дальнейшее снижение налогов.

По мнению экономиста банка Citadele Карлиса Пургайлиса, победа Трампа окажет неоднозначное влияние на европейскую и, соответственно, балтийскую экономику, причем возможны как негативные, так и позитивные факторы.